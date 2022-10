Il Real Sebastiani non dà scampo a San Miniato: 85-52. Foto

RIETI - Fa due su due il Real Sebastiani Rieti che batte davanti al pubblico del PalaSojourner Le Patrie San Miniato per 85-52 nella seconda giornata del Girone C di Serie B.

Ottima prova da parte della squadra di coach Sandro Dell’Agnello con Contento (18 punti) e Chinellato (15 punti) tra i principali artefici del successo amaranto celeste. Unico neo dell’incontro l’infortunio di Tomasini nel finale di secondo quarto che ha costretto l’esterno di Treviglio a lasciare la partita.

Primo quarto

Il primo canestro ospite arriva col piazzato di Ohenhen, ma Tomasini e Matrone guidano l’attacco reatino ottimamente nei primi minuti portando il Real sul 9-4. Problemi di falli per gli ospiti con Tozzi che viene richiamato in panchina dopo appena tre minuti. Reazione di San Miniato con Venturoli e Ohenhen a cui risponde ancora Matrone (7 punti in avvio per il lungo amaranto celeste). Il canestro dall’angolo di Guglielmi porta a meno uno San Miniato e coach Dell’Agnello chiama time out quando mancano quattro minuti alla fine della prima frazione. Chinellato fa il suo esordio in partita e segna subito il 13-10. Guglielmi impatta con la sua tripla poi i liberi di Cipriani riportano avanti San Miniato: a un minuto dalla fine gli ospiti sono avanti 13-15. La Sebastiani trova la risposta dalla lunga distanza prima con Piccin e poi con Spanghero a fil di sirena: il primo quarto termina 19-17 per Rieti.

Secondo quarto

Rieti tenta la fuga in avvio di secondo quarto: Spanghero in penetrazione prima e Piccin poi permettono al Real di allungare sul 25-19 e il coach ospite Marchini richiama i suoi in panchina col time out. Al rientro in campo il copione non cambia e il Real trova punti importanti con Spanghero e Mastrangelo. Contento col coast to coast sigla il 33-21 e San Miniato è costretta di nuovo al time out. Sebastiani che trova continuità: Mastrangelo e Tomasini segnano facilmente da sotto mentre Ceparano si alza da tre e firma il 40-24. A un minuto dalla fine Tomasini rientra negli spogliatoi causa infortunio. Negli ultimi sessanta secondi si rifanno sotto gli ospiti: la tripla di Guglielmi dopo l’antisportivo di Piazza fissa il parziale sul 40-30.

L'iniziativa

Da segnalare la bella esibizione durante l'intervallo da parte dei ragazzi che vestono la maglia della Fortitudo BaskIn Rieti, con la presenza a bordo campo anche dei rappresentanti provinciali degli Special Olympics: il direttore provinciale Morena De Marco, il vice Stefano Mariantoni e l'atleta del fusa David Melchiorri.

Terzo quarto

In avvio di ripresa la tripla di Guglielmi e l’antisportivo di Matrone su Spatti spaventano il Real con San Miniato che in un amen si riporta sul meno otto. Rieti alza i ritmi e la tripla di Mastrangelo apre un parziale favorevole ai padroni di casa: quattro punti in fila per Chinellato e tripla di Contento che valgono il nuovo massimo vantaggio reatino (54-36). Con la tripla di Cipriani San Miniato ritocca lo svantaggio portandosi sul 56-43. Nell’ultimo minuto del quarto Piccin segna in contropiede e Contento punisce da tre sulla sirena: 61-43 alla fine dei primi trenta minuti.

Ultimo quarto

Pronti via e dopo nove secondi gioco da tre di Contento (64-43). Mini parziale degli ospiti con quattro punti di Tozzi (66-48) che anticipano il time out di Dell’Agnello che non vuole cali di concentrazione da parte dei suoi. Contento in contropiede si prende il fallo antisportivo di Venturoli: due su due per l’esterno del Real e due punti anche per Chinellato nel possesso successivo a chiudere un’azione da quattro punti complessivi (72-50). Rieti vede il canestro grande come una vasca da bagno: un appoggio di Spanghero in penetrazione e una tripla a testa per Chinellato e Contento fanno toccare i trenta punti di vantaggio per il Real (80-50) a tre minuti dalla fine. Nel finale spazio anche per Frattoni e Nuhanovic. C’è ancora il tempo per due bei canestri di Okiljevic prima della festa finale: vince Rieti 85-52 e conquista la seconda vittoria su altrettante partite.

Il Tabellino

Real Sebastiani – Le Patrie San Miniato 85-52

Parziali: 19-17; 21-13; 21-13; 24-9

Quintetti

Real Sebastiani Rieti: Piazza, Mastrangelo, Contento, Matrone, Tomasini

Le Patrie San Miniato: Spatti, Quartuccio, Venturoli, Ohenhen, Tozzi

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 13, Tomasini 6, Contento 18, Piccin 7, Chinellato 15, Matrone 10, Piazza, Nuhanovic, Ceparano 3, Okiljevic 4, Frattoni, Spanghero 9. All. Dell’Agnello

Le Patrie San Miniato: Bellavia, Guglielmi 11, Spatti 6, Cipriani 5, Speranza, Bellachioma 2, Quartuccio, Capozio 3, Venturoli 5, Ohenhen 8, Cautiero 2, Tozzi 10. All. Marchini

Arbitri: Andrea Bernassola di Roma e Silvio Faro di Tivoli