Il Real Sebastiani continua la marcia in vetta. Dell'Agnello: «Sapevamo sarebbe stata dura, fatto il massimo»

RIETI - Dopo la vittoria sul campo di San Miniato per 69-73, il coach del Real Sebastiani Sandro Dell’Agnello analizza così la gara dei suoi.

Le dichiarazioni

«Credo che stasera abbiamo fatto il massimo che si poteva – dice il tecnico - non è stata di certo una bella partita, ma considerando le energie spese giovedì in Coppa Italia contro la Luiss Roma per fare quel tipo di partita, sapevamo che oggi sarebbe stata dura. Peraltro a San Miniato è difficile per chiunque, contro un avversario che dispone di una difesa ben organizzata, ma che si è scontrata con una squadra, la nostra, altrettanto forte. Non dimentichiamoci, inoltre, che su questo campo ci hanno lasciato le penne squadre come Faenza e Jesi, di conseguenza portiamo via due punti preziosi, al termine di un’altra settimana caratterizzata da tre partite, tutte e tre vinte: c’è solo da essere contenti».

La nota per il lutto di Bushati

La società, lo staff tecnico, la squadra e tutti i collaboratori della Rsr, inoltre, esprimono profondo cordoglio all’atleta Franko Bushati per la perdita della cara nonna proprio alla vigilia della sfida di San Miniato. Nonostante questo grave lutto, “Bush” è sceso in campo, ha dato il suo contributo alla causa e alla fine si è guadagnato l’abbraccio affettuoso dei suoi compagni di squadra, ai quali si aggiungono quelli, ideali, di tutti i tesserati Rsr.

Il prossimo impegno del Real Sebastiani sarà domemica prossima al PalaSojourner contro la Sinermatic Ozzano (ore 18).