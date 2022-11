Il Real Sebastiani aspetta la Vigor Matelica per riprendere la corsa: «Servono energia e attenzione in difesa»

RIETI - Seconda gara casalinga consecutiva per il Real Sebastiani Rieti, che questa sera alle 21 ospita al PalaSojourner la neopromossa Matelica, fanalino di coda del girone C di Serie B. Dopo la prima sconfitta in campionato di domenica scorsa contro Fabriano, per gli amaranto celesti obbligatorio rialzarsi e conquistare due punti in vista della prima settimana di dicembre, quando nel giro di sette giorni affronteranno Jesi e Faenza in trasferta e Firenze in casa in tre scontri delicati di alta classifica.

L’avversaria

Rieti e Matelica già si sono incontrate quest’anno ai trentaduesimi di Supercoppa Lnp in quella che è stata la prima uscita ufficiale della stagione. In quell’occasione a vincere fu sì il Real Sebastiani ma dopo una gara di sofferenza finita 74-69. A più di due mesi di distanza le due squadre si trovano ai poli opposti in classifica: Rieti in testa con 14 punti e una sola sconfitta, mentre i marchigiani sono ancora a caccia del primo successo in campionato dopo otto sconfitte consecutive. Una novità rispetto alla sfida di Supercoppa è l’allenatore di Matelica, Antonio Trullo, che ha già guidato la Vigor nella sfida della scorsa settimana persa nel finale contro l’altra capolista Faenza. Tra le fila della giovane squadra marchigiana il play Gallo (15 punti di media), gli esterni Paglia (10.6 punti di media), Caroli e Riccio e i lunghi Seck e Enihe.

Le dichiarazioni di coach Dell’Agnello

Il tecnico del Real Sebastiani introduce così il match contro Matelica: «Un testa-coda che va affrontato con grande attenzione e concentrazione – spiega Dell’Agnello - vogliamo tornare alla vittoria e Matelica farà di tutto per impedircelo. Settimana scorsa ha tenuto testa a Faenza, che sappiamo essere una buonissima squadra essendo prima a pari punti con noi, tenendo il muso avanti per tutto il match, salvo poi perdere negli ultimi minuti. Inoltre, rispetto alla gara giocata contro di loro in Supercoppa, c’è una variabile in più perché loro hanno cambiato coach negli ultimi giorni. Non sappiamo ovviamente cosa aspettarci e cosa questo nuovo allenatore abbia preparato. Noi dobbiamo giocare come sappiamo e come abbiamo sempre fatto. Il nostro avversario non merita assolutamente la posizione di classifica che ha ora. Se si analizzano i risultati che hanno raccolto fino ad adesso, hanno perso diverse partite di pochi punti e per il roster che hanno meriterebbero qualche vittoria in più».

Dell’Agnello torna poi al match di domenica scorsa contro Fabriano, preso da esempio per evitare di commettere gli stessi errori: «Mi aspetto qualcosa di meglio rispetto alla partita persa con Fabriano, specialmente sotto l’aspetto dell’energia messa in campo e dell’attenzione difensiva che contro i marchigiani è mancata».

Le altre gare (IX giornata)

Oggi sabato 26 novembre

Use Computer Gross Empoli – Le Patrie San Miniato

Domani domenica 27 novembre

Luciana Mosconi Ancona – Virtus Imola

Tigers Romagna – Bakery Basket Piacenza

Pall. Goldengas Senigallia – Pallacanestro Fiorenzuola

Andrea Costa Imola – General Contractor Jesi

Ristopro Fabriano – Sinermatic Ozzano

Blacks Faenza – Pallacanestro Firenze

Classifica

Real Sebastiani Rieti 14

Blacks Faenza 14

Pallacanestro Firenze 12

Pall. Goldengas Senigallia 12

Ristopro Fabriano 12

General Contractor Jesi 10

Bakery Basket Piacenza 10

Virtus Imola 10

Pallacanestro Fiorenzuola 8

Sinermatic Ozzano 8

Luciana Mosconi Ancona 6

Le Patrie San Miniato 4

Andrea Costa Imola 4

Tigers Romagna 2

Use Computer Gross Empoli 0

Halley Informatica Matelica 0

Luciana Mosconi Ancona e Le Patrie San Miniato con una gara in meno