Il Real Sebastiani chiude il 2023 al 5° posto con qualche rimpianto per le sfide perse in volata

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti chiude il 2023 al quinto posto in classifica nel girone verde di Serie A2. I risultati di ieri che chiudono il diciassettesimo turno di campionato, confermano gli amarantocelesti nei piani alti del girone, nonostante la sconfitta esterna di Cremona nell’anticipo di venerdì. Rieti in virtù dei risultati di ieri sera resta a più 10 sul nono posto.

Il fattore campo

L’entusiasmo tanto auspicato da coach Rossi e tutta la società sta tornando al PalaSojourner che fino ad ora si è confermato un vero e proprio fattore: 7 vittorie su 8 incontri giocati tra le mura amiche. Unico neo la sconfitta in rimonta contro l’Urania Milano.

Il bilancio

Con 20 punti frutto di un record di 10 vittorie e 7 sconfitte, il Rsr si affaccia al 2024 consapevole delle proprie potenzialità: escludendo le partite contro le corazzate Trapani e Cantù, Rieti se l’è giocata fino all’ultimo possesso praticamente con tutte le squadre del girone. Sono state sfiorate le imprese sui complicati campi di Treviglio e Torino, entrambe però battute in casa mantenendo lo scontro diretto a favore. Fanno più male i ko contro Monferrato e Juvi Cremona, anche se quest’ultima viziata da tanti indisponibili e acciaccati. Il Real è dove voleva essere ai blocchi di partenza. Adesso il calendario si infittisce di partite impegnative: in un mese arrivano a Rieti le prime due della classe Trapani e Cantù, ma tutto parte dallo scontro diretto in trasferta contro l’Urania Milano. A metà gennaio la sfida in casa contro la Luiss Roma e poi nella penultima gara prima della fase a orologio la non scontata trasferta di Vigevano. Il rammarico per molti finali in volata non capitalizzati c’è, ma tutto è frutto dell’elevato potenziale della squadra e delle grandi ambizioni della società.

Situazione infortuni

In questo momento delicato c’è da fare attenzione soprattutto alle condizioni fisiche degli indisponibili del Rsr. Se è vero come dicono Johnson e coach Rossi che non vanno cercati alibi nelle assenze, è altrettanto vero che Rieti non ha mai avuto il proprio roster a completa disposizione, resta dunque la curiosità di vedere il pieno potenziale di questa squadra.

Un campionato che ha visto tanti infortuni traumatici, a partire da quello di Piccin nel precampionato che lo ha costretto a restare fermo nelle prime 5 giornate del girone verde. Proprio quando il classe 2002 era pronto a tornare in campo, si deve fermare Alvise Sarto che è stato costretto ad operarsi al piede e ancora deve tornare in campo. A metà novembre si è dovuto fermare anche Vittorio Nobile uscito in barella contro Cantù e ancora lontano dal rientro in campo (previsto tra febbraio e marzo). La società ha risposto prontamente con l’innesto di Sanguinetti, ma ad inizio dicembre le rotazioni si accorciano nuovamente a causa della lesione riportata da Raucci, tornato a disposizione nella scorsa gara casalinga contro Monferrato. A dicembre si è fermato anche il capitano Marco Spanghero (lesione al polpaccio) il quale dovrebbe tornare a disposizione già a gennaio. Segnali positivi arrivano da Sarto, che si è rivisto in panchina (senza entrare in campo) nella trasferta di Cremona. Si è temuto molto anche per la stella della squadra, l’americano Jazz Johnson che contro Cremona ha dovuto chiudere la gara zoppicando a causa di una brutta caduta sul piede destro. Un sospiro di sollievo per i tifosi amarantocelesti nel momento del ritorno in campo della guardia Usa che in questo periodo complicato si è caricato spesso la squadra sulle spalle dimostrandosi un vero e proprio faro, anche nei momenti di difficoltà.

I risultati del XXVII turno del girone verde

Juvi Cremona – Real Sebastiani Rieti 79-77

Luiss Roma – Agrigento 83-80

Monferrato Basket – Treviglio 67-86

Vigevano – Torino 82-73

Cantù – Urania Milano 84-85

Trapani Shark – Latina 99-68

Classifica

Trapani Shark 32

Cantù 24

Torino 24

Urania Milano 22

Real Sebastiani Rieti 20

Treviglio 20

Juvi Cremona 18

Vigevano 12

Agrigento 10

Luiss Roma 10

Monferrato Basket 8

Latina 4