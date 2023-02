Real Sebastiani ospita Ozzano: obiettivo la decima vittoria consecutiva. Dell'Agnello: «Non va sottovalutata»

RIETI - La capolista indiscussa del girone C di Serie B, Real Sebastiani Rieti, torna domani sul parquet del PalaSojourner. I reatini ospiteranno la Sinermatic Ozzano (palla a due alle 18) per la terza giornata di ritorno. Gli amaranto celesti hanno recuperato le energie dopo una settimana intensa che li ha visti conquistare prima il pass per le Final Four di Coppa Italia (semifinale contro Faenza l’11 marzo alle 13 a Busto Arsizio) e poi la vittoria sul campo di San Miniato, e adesso cercano il decimo successo consecutivo in campionato.

Gli avversari

Gli emiliani, reduci dal successo interno contro Matelica, sono attualmente in settima posizione con 18 punti, a meno 2 dal folto gruppo di squadre a quota 20 che va dal quarto al settimo posto. Coach Loperfido può contare sul lungo ucraino Klyuchnyk, miglior marcatore dei suoi con 15.3 punti di media, sul giovane Barattini (12.1 di media) e capitan Folli (autore di 20 punti nel match di andata). Quintetto che si completa con Balducci e Chiappelli, il quale è reduce da una simil tripla doppia contro Matelica (10 punti, 14 rimbalzi e 9 assist). All’andata fu vittoria Rsr nel finale 82-88 grazie alle ottime prove di Contento e Chinellato. Coach Sandro Dell’Agnello e i suoi vogliono senza dubbio allungare la striscia di successi che li vede imbattuti nel 2023 tra campionato e coppa.

Le dichiarazioni pre-gara

Coach Sandro Dell’Agnello parla così dei prossimi avversari del Real: «Ozzano è una squadra con molti punti nelle mani – spiega il tecnico - ha il suo riferimento offensivo nel 5 (Klyuchnyk, ndr), giocatore pericoloso in area e fuori. Non va sottovalutata però la loro batteria d’esterni, intercambiabili tra loro e forti, specialmente nel tiro da tre. Avremo bisogno di un’ottima prestazione difensiva per arginare le loro bocche da fuoco. Come abbiamo visto anche a San Miniato ogni squadra, come giusto che sia, tende a dare sempre il 200% contro di noi, così sarà anche domenica. Noi cercheremo di farci trovare pronti, come facciamo da inizio stagione tra l’altro, anche nei momenti più difficili siamo stati bravi a compattarci e fare squadra. Le tre partite di settimana scorsa ci hanno lasciato qualche strascico fisico, nulla di importante ma come sempre faremo le nostre scelte all’ultimo momento».

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 1, Tomasini 5, Pavicevic 7, Paesano 8, Contento 10, Piccin 13, Chinellato 16, Mazzotti 17, Matrone 19, Piazza 21, Nuhanovic 22, Ceparano 25, Pagani 26, Frattoni 44, Bushati 70. All. Dell’Agnello.

Sinermatic Ozzano: Folli 6, Salsini 8, Radovanovic 10, Felici 13, Galletti 14, Balducci 17, Klyuchnyk 18, Chiappelli 19, Barattini 24, Bonfiglio 32, Buscaroli 35, Lasagni 85. All. Loperfido

Arbitri: Lanfranco Rubera di Bagheria (PA) e Bruno Licari di Marsala (TP)

Le altre gare (XVIII giornata)

Oggi

Use Computer Gross Empoli – Bakery Basket Piacenza

Domenica 5 febbraio

Andrea Costa Imola – Luciana Mosconi Ancona

General Contractor Jesi – Le Patrie San Miniato

Tigers Romagna – Ristopro Fabriano

Halley Informatica Matelica – Virtus Imola

Blacks Faenza – Pallacanestro Fiorenzuola

Riposa: Pall. Goldengas Senigallia

Classifica

Real Sebastiani Rieti 30

Blacks Faenza 26

Ristopro Fabriano 24

Bakery Basket Piacenza 20

Pallacanestro Fioenzuola 20

Luciana Mosconi Ancona 20

Sinermatic Ozzano 18

General Contractor Jesi 16

Virtus Imola 16

Pall- Goldengas Senigallia 14

Andrea Costa Imola 12

Le Patrie San Miniato 10

TIgers Romagna 4

Use Computer Gross Empoli 4

Halley Informatica Matelica 4