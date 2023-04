Il Real Sebastiani punta a vincere e a convincere contro Jesi davanti ai propri tifosi

RIETI - Torna a giocare al PalaSojourner dopo quasi un mese il Real Sebastiani Rieti. Questa sera la squadra di coach Sandro Dell’Agnello ospiterà Jesi (ore 20.30) per la XXV giornata di campionato. La capolista del girone C punta alla continuità dopo il ritorno al successo di domenica scorsa in casa di Matelica. Sarà il primo di due match casalinghi consecutivi: dopo la gara di oggi il Rsr tornerà infatti sul parquet del PalaSojourner nel turno infrasettimanale del 5 aprile per lo scontro diretto con Faenza (sempre alle 20.30).

Gli avversari

Jesi è in piena corsa playofff: al momento occupa la quinta posizione in classifica, a pari merito con Ozzano e a meno 2 dal quarto posto che vorrebbe dire spareggi promozione. Jesi viene da quattro vittorie nelle ultime cinque gare, inclusa quella contro Fabriano di un mese fa. I migliori realizzatori della squadra di coach Ghizzinardi sono Marulli (14.4 punti di media), Merletto (13.6) e Filippini (11). Quintetto che si completa con Massimiliano Ferraro e il classe 2001 Calabrese. Sarà assente Patrick Gatti dopo la frattura alla mano di tre settimane fa. All’andata Rieti ebbe la meglio, battendo i marchigiani a domicilio 67-79.

Le dichiarazioni pre-gara

Parla prima del match Simone Tomasini: «Le partite che in rapida successione ci attendono sono gare complicate. Ci stiamo allenando bene e siamo affiatati. Tutta la squadra sta seguendo le indicazioni del coach ed ogni singolo componente sta cercando di dare il proprio meglio. Delle prossime cinque gare che andremo a giocare, quattro saranno in casa e questo è un punto a nostro favore. Jesi ha due giocatori che spiccano su tutti, sono quelli che giocano più possessi e si prendono più responsabilità: Marulli e Merletto. In settimana ci siamo preparati per capire quale siano i loro punti di forza e quale sia il modo migliore per arginarli. Ce la metteremo tutta per far sì che questo avvenga».

Le altre gare in programma (XXV giornata)

Oggi

Use Computer Gross Empoli – Halley Informatica Matelica

Domenica 2 aprile

Pall. Goldengas Senigallia – Sinermatic Ozzano

Andrea Costa Imola – Virtus Imola

Luciana Mosconi Ancona – Bakery Basket Piacenza

Tigers Romagna – Pallacanestro Fiorenzuola

Blacks Faenza – La Patrie San Miniato

Riposa: Fabriano

Classifica

Real Sebastiani Rieti 42

Blacks Faenza 36

Ristopro Fabriano 32

Bakery Basket Piacenza 28

Sinermatic Ozzano 26

General Cotractor Jesi 26

Luciana Mosconi Ancona 26

Pall. Goldengas Senigallia 24

Pallacanestro Fiorenzuola 22

Virtus Imola 20

Andrea Costa Imola 18

La Patrie San Miniato 12

Use Computer Gross Empoli 10

Halley Informatica Matelica 10

Tigers Romagna 4

Rieti, Fabriano, Piacenza, Ancona, San Miniato e Matelica con una gara in più