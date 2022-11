Real Sebastiani, testacoda a Empoli. Dell'Agnello: «Vincere anche per onorare la memoria di Rino Mostarda»

RIETI - Settima giornata del girone C di Serie B che comincia oggi col match del Real Sebastiani al PalaLazzeri contro i padroni di casa di Empoli (palla a due alle 21). I reatini, ancora imbattuti, cercano il settimo successo consecutivo sul campo dell’ultima classificata, ancora a secco e senza vittorie. Situazione di classifica dunque completamente agli opposti che rende l’idea della ghiotta occasione che gli amaranto celesti hanno tra le loro mani.

Gli avversari

Il fanalino di coda Empoli è ancora alla ricerca dei primi punti in classifica dopo sei partite. L’ultima gara in ordine cronologico ha visto la squadra di coach Valentino cadere sempre in casa contro Senigallia per 50-69. L’anticipo della settima giornata mette di fronte il miglior attacco del girone, quello del Real, contro la squadra penultima in punti segnati e punti subiti. Il pronostico è inevitabilmente tutto dalla parte dei reatini che dovranno scacciare tutte le insidie che una partita del genere può presentare. I principali terminali offensivi dei toscani sono l’esterno ex Livorno Casella, il play Anfernee Hidalgo e il lungo Obinna. A completare il quintetto il pivot Dal Maso e Antonini. Rieti vorrà e dovrà dare continuità agli eccellenti risultati finora arrivati dopo aver strapazzato in casa nell’ultimo turno la Luciana Mosconi Ancona. Contro i marchigiani si è visto l’importante ritorno in campo di Tomasini e coach Dell’Agnello si ritroverà a scegliere chi dei senior non farà parte della lista dei convocati per l’anticipo di stasera.

Le dichiarazioni di coach Dell’Agnello

Il tecnico amaranto celeste analizza così la gara di stasera parlando delle insidie e del momento di forma dei suoi ragazzi: «Gare così si approcciano con rispetto nei nostri confronti e nei confronti dell’avversario. Il rispetto per noi stessi è rappresentato dal dare sempre il 100% in campo, perché vorremmo continuare sulla falsa riga di quello che stiamo facendo. Empoli è una squadra dall’età media abbastanza bassa, sicuramente non ha un talento offensivo da buttar via, ma è una squadra che gioca con grande energia, voglia ed entusiasmo. Noi dovremo stare attenti e cercare di fare il nostro meglio perché il nostro obiettivo è quello di fare, di settimana in settimana, un piccolo miglioramento rispetto alla gara precedente. Mi piace molto la disponibilità giornaliera dei ragazzi nel lavorare e nel fare allenamento, questo è il motivo principale dei nostri successi. Possiamo migliorare un po’ nella continuità nell’arco della stessa partita ma siamo ancora a novembre e sono passate solo sei giornate, la strada è ancora lunghissima. Questo può essere anche un punto a nostro favore però, perché abbiamo tempo per migliorare ulteriormente. Sicuramente non tutte le partite le giocheremo come quella con Ancona, che secondo me per certi versi è stata fantastica, però come detto l’obiettivo è migliorarsi continuamente e quello possiamo farlo».

In chiusura di presentazione, Dell’Agnello ricorda Rino Mostarda: «Sappiamo che Rino era una persona molto ben voluta all’interno delle società, soprattutto da quelli che sono qui da più tempo. Ci piacerebbe ricordarlo ed onorarlo vincendo la partita».

Così in campo

Use Computer Gross Empoli: Marchioli 0, Giannone 1, Baccetti 3, Dal Maso 5, Hidalgo 6, Sesoldi 7, Menichetti 9, Obinna 11, Casella 14, Mazzoni 19, Cerchiaro 24, Antonini 34

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 1, Tomasini 5, Pavicevic 7, Paesano 8, Contento 10, Piccin 13, Chinellato 16, Matrone 19, Piazza 21, Nuhanovic 22, Ceparano 25, Okiljevic 33, Frattoni 44, Spanghero 45. All. Dell’Agnello.

Arbitri: Rodi (Vi), Tognazzo (Pd)

Le altre gare (VII giornata)

Domenica 13 novembre

Pall. Goldengas Senigallia – Halley Informatica Matelica

Ristopro Fabriano – Bakery Basket Piacenza

Tigers Romagna – General Contractor Jesi

Pallacanestro Firenze – Pallacanestro Fiorenzuola

Blacks Faenza – Andrea Costa Imola

Virtus Imola – Sinermatic Ozzano

Rinviata a data da destinarsi Luciana Mosconi Ancona – Le Patrie San Miniato

Classifica

Real Sebastiani Rieti 12

Pallacanestro Firenze 10

Blacks Faenza 10

Bakery Basket Piacenza 8

Pall. Goldengas Senigallia 8

Ristopro Fabriano 8

General Contractor Jesi 6

Pallacanestro Fiorenzuola 6

Sinermatic Ozzano 6

Luciana Mosconi Ancona 6

Virtus Imola 6

Le Patrie San Miniato 4

Andrea Costa Imola

Tigers Romagna 2

Halley Informatica Matelica 0

Use Gross Empoli 0