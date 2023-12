Il Rsr festeggia la terza vittoria di fila. Foto. Rossi: «Quanta sofferenza ma guardiamo gli aspetti positivi»

RIETI - Commenta così la terza vittoria consecutiva del Real Sebastiani dopo una soffertissima partita vinta con Casale Monferrato (72 – 71 il finale) il coach Alessandro Rossi, provato ma felice dopo l’importante successo in volata.

Le dichiarazioni

«Faccio innanzitutto gli auguri a tutti i tifosi – dice il coach aprendo la conferenza stampa – tornando alla partita, abbiamo ottenuto una vittoria veramente sofferta, per la prima volta in stagione abbiamo vinto tre gare consecutive e questo ci riempie di gioia. Sappiamo di non aver giocato una partita perfetta, il che deriva anche dal fatto di arrivare da una settimana di allenamenti non brillanti, siamo stati spesso confusionari, soprattutto in attacco, mentre nella metà campo difensiva siamo stati presenti nel momento decisivo e negli ultimi due quarti. L’abbiamo vinta con la difesa. Abbiamo avuto la capacità di aggrapparci e vincere una partita che forse non meritavamo di portare a casa ma devo fare i complimenti alla squadra per la reazione. Siamo in emergenza, quando si hanno problemi dobbiamo fare di più tutti per sopperire al momento di difficoltà. Ora ci godiamo il Natale ma poi torniamo subito sul campo per preparare i prossimi impegni. Noi probabilmente soffriamo Monferrato come squadra, dall’inizio non siamo stati in grado di avere la nostra solita fluidità e continuità. Siamo anche in una fase dove abbiamo perso altre certezze nel nostro gioco come Spanghero. La forza caratteriale della squadra è stata però grande, non ci siamo arresi in una gara quasi persa. Loro hanno talento e energia, magari peccano di esperienza in alcuni momenti della partita. Una vittoria che abbiamo dovuto prendere per i capelli, questo ci dà tanta soddisfazione. Se prendiamo i lati positivi di questa gara, possiamo considerarla come uno step di crescita ma non dobbiamo focalizzarci solo sulla vittoria, dobbiamo essere bravi a prendere i segnali positivi e anche considerare che siamo in emergenza, dovremo continuare a fare uno sforzo ulteriore nelle prossime gare. Con il nostro calendario tre vittorie consecutive non sono scontate. Con questi due punti speriamo di aver scavato un ulteriore solco, forse decisivo, con la parte bassa della classifica per poter restare poi aggrappati al treno delle migliori del girone»

Ora il Real Sebastiani avrà due trasferte il 29 dicembre alle 20.45 (diretta RaiSport) a Cremona ultima gara dell’anno solare e poi a Milano il 6 gennaio alle 20.30 nella prima partita del 2024.

Gli amarantoceleste torneranno al Palasojourner il 14 gennaio 2024 alle 18 contro la Luiss Roma.