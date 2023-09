Il Real Sebastiani ritrova il sorriso. Foto. Rossi: «Abbiamo ritrovato spirito in un bellissimo palazzetto»

RIETI - Dopo il passaggio del turno del Real Sebastiani Rieti, che battendo Latina 73-58 si qualifica ai quarti di finale di Supercoppa di A2, parla in conferenza stampa il coach Alessandro Rossi.

Le dichiarazioni

«Buono l’approccio alla gara – spiega il tecnico amarantoceleste – abbiamo fatto un buon primo quarto, poi qualche piccolo errore ci ha tolto fiducia e Latina logicamente ha alzato l’energia ed è ritornata in gara. Abbiamo sbagliato diversi tiri facili in una serata non semplice sotto il punto di vista delle percentuali ma nonostante questo siamo rimasti in partita con il desiderio di vincere con un buono scarto. Bene il secondo tempo difensivamente, dobbiamo lavorare a rimbalzo. Abbiamo ritrovato spirito in un bellissimo palazzetto che ci sta dando tanta energia. Volevamo partire nella nostra pre-stagione al meglio possibile. Siamo una squadra nuova, abbiamo bisogno di una fase di conoscenza e crescita. Quello che ci è un po' mancato è la continuità, anche oggi abbiamo cominciato bene per poi ritrovare qualche difficoltà. La compattezza nella ripresa è tornata, siamo cresciuti difensivamente, sono molto contento dal punto di vista tecnico ma dobbiamo capire di fare uno sforzo in più per migliorare nelle piccole cose. Se in Supercoppa riusciamo a fare partite competitive ci prepariamo al meglio per il campionato».