Real Sebastiani, presentato lo staff tecnico. Rossi: «Vogliamo riaccendere l'entusiasmo»

RIETI - Nella giornata di oggi ha avuto luogo la conferenza stampa di presentazione dello staff del Real Sebastiani Rieti. Tanta la curiosità degli addetti ai lavori e dei tifosi presenti a Casa Real. Oltre al patron Roberto Pietropaoli, ai microfoni il nuovo coach del Real Sebastiani Alessandro Rossi, il nuovo vice allenatore Andrea Ruggieri e l’assistente Enrico Miluzzi. Comunione di intenti, entusiasmo sia da parte del patron che da parte di tutto lo staff, convinti che sarà una stagione dove si potrà far bene. Obiettivo: essere la squadra che tutti vogliono evitare.

A prendere la parola è subito il patron Roberto Pietropaoli che spiega scelta del nuovo allenatore: «La scelta è cominciata durante la Final Four - spiega Pietropaoli – con Rossi ci siamo incontrati a Desio e gli ho detto che sarebbe stato il nostro coach in caso di promozione in A2. Il salto è arrivato e ora lui è con noi. È un allenatore e una persona con un’intelligenza al di sopra della media. A Scafati è riuscito a fare qualcosa di unico con la promozione in A1. Ci siamo trovati subito d’accordo e sulla stessa linea di pensiero. Metto alla base di tutto il rapporto umano e posso dire che Alessandro ha doti eccezionali. Lo staff è stato condiviso con Ale: Ruggieri, che ha già lavorato con Rossi, lo conoscevo, ci ho parlato spesso, è un ragazzo di intelligenza e prospettiva, Miluzzi invece è di casa, rappresenta la continuità e il progetto Sebastiani. Con Rossi posso dire che abbiamo preso uno dei migliori allenatori sul panorama nazionale».

Subito dopo arrivano le prime parole di coach Rossi come nuovo allenatore del Rsr: «Ringrazio il presidente per le parole spese – dice Rossi - Rieti per me rappresenta tantissimo dal punto di vista umano, ho tanti legami con persone vere che sono felicissimo di ritrovare. Sotto il punto di vista dell’aspetto professionale, sento un grande senso di responsabilità che mi spingerà a raggiungere i nostri obiettivi. Conosco la piazza di Rieti, gli aspetti positivi e le difficoltà che possono esserci. Vogliamo riaccendere l’entusiasmo che questa città può avere per il basket. Ringrazio il presidente per l’opportunità, farò qualsiasi cosa in mio potere per raggiungere gli obiettivi. Sono felicissimo di ritrovare gente a cui sono legato».

Segue l’intervento di un altro volto noto a Rieti, ovvero dell’assistant coach Andrea Ruggieri: «I valori umani sono una cosa con cui prendo le mie decisioni – spiega Ruggieri - tornare ad allenare insieme a Rossi in un progetto ambizioso come questo è un’opportunità unica. Ci siamo già parlati in passato con il patron e so bene la sua linea di pensiero. Tra me e Rossi c’è un rispetto reciproco, così come il patron Pietropaoli. Ho notato subito una grande intesa su quello che bisogna fare. Per me Rieti è una seconda casa. In questa squadra si può fare veramente bene».

Conclude il giro di interventi iniziali l’assistant coach Enrico Miluzzi, confermato anche quest’anno nello staff tecnico: «Come ha detto Alessandro il nostro compito sarà tornare a riempire il PalaSojourner. Siamo stati tutti innamorati del palazzo pieno, averlo dalla nostra parte è qualcosa di straordinario. Rieti la viviamo durante tutta la settimana e sentirsi dei personaggi in questa città è unico. Si tratta del mio decimo anno con la Sebastiani, la sento come la mia squadra del cuore, abbiamo sempre avuto grandi ambizioni e per me essere qui anche per i rapporti umani è un motivo di orgoglio. Sono tornato qui dopo la mia esperienza a Brescia per Roberto Pietropaoli e lo ringrazio ancora di cuore».

Il patron Pietropaoli parla poi del memorial Riccardo Blasi, la gara amichevole del prossimo 2 settembre contro Napoli: «Ringrazio la famiglia Blasi per la disponibilità.

Conosco bene il padre di Riccardo, lavora nel nostro settore giovanile e lui è stato subito d’accordo con questo evento. Abbiamo colto l’occasione per aiutare le zone colpite dallpalluvione, soprattutto Ravenna, con parte dell’incasso che sarà devoluto a loro. Volevamo portare a Rieti una squadra di livello, Napoli ha accettato subito. La Sebastiani poi deve tornare in A1, vedere squadre di questo calibro spero possa diventare un abitudine».

Coach Rossi commenta poi la possibilità di tornare a lavorare con Ruggieri al suo fianco concentrandosi poi sul mercato: «La nostra collaborazione può essere proficua – spiega il coach – abbiamo avuto esperienze diverse nell’ultimo periodo. Abbiamo stima reciproca, rimettere insieme le vecchie esperienze con quelle nuove può portare qualcosa di positivo alla causa. La società sul mercato sta facendo tutti i passi necessari per essere competitiva. Stiamo nella fase conclusiva, possiamo prenderci il tempo necessario per fare la miglior scelta possibile (sul secondo americano, ndr)».

Sugli obiettivi Rossi è chiaro: «Non sono uno che si nasconde che vuole volare basso. Penso sia un campionato di un equilibrio notevolissimo. Non vedo molte squadre superiori a noi, così come non ne vedo molte inferiori. A bocce ferme non vedo più di 3 o 4 squadre superiori a noi, ma dovremo sudarci ogni vittoria. La squadra è fatta bene, ci sono giocatori che si integrano bene tra loro, i quintetti possibili sono diversi. Vogliamo essere la squadra che tutti vogliono evitare. Johnson? È uno dei migliori creatori di gioco del campionato. Spanghero è un elemento di valore per la categoria. Nobile un giocatore di grande equilibrio per entrambe le fasi, Piccin importante, su di lui possiamo fondare alcuni momenti delle partite. Sarto molto tecnico, Italiano di grande energia. Insomma, abbiamo accoppiato molti elementi per essere completi e vari. Johnson deve dimostrare di saper rendere i compagni di squadra migliori di quello che sono. Ci ho parlato, è pronto ad adeguare il suo gioco per essere maggiormente produttivo, oltre che per lui, per gli altri».

Pietropaoli conclude poi la conferenza stampa parlando del roster e invitando nuovamente i tifosi a sostenere la squadra: «Se non sbagliamo il secondo americano, nessuno vorrà giocare contro la Sebastiani – dice il patron - Abbiamo classe, tigna, carattere, centimetri. Abbiamo anche una squadra lunga, molti addetti ai lavori mi hanno fatto i complimenti. In un campionato lungo è importante avere rotazioni ampie. Non dobbiamo sbagliare il secondo americano, sarà l’ago della bilancia. Ce la giocheremo con tutti, poi qualche ritocco si può sempre fare. Tutti i giocatori sono stati condivisi con società e staff tecnico. Mi aspetto che tutti diano il massimo, vinceremo e perderemo partite ma dobbiamo lasciare tutto sul campo e dare tutto per la maglia. Spanghero sarà il capitano, ha sofferto tanto lo scorso anno, ci deve dare ancora molto. Speriamo che i due americani ci facciano divertire. Il presupposto per essere un grande tifoso è venire al palazzo. C’è bisogno del sostegno di tutti quanti. Abbiamo bisogno del nostro sesto uomo. Giocare contro un campo caldo è difficile per molte squadre. Rieti deve tornare così. Sono convinto che se faremo i primi passi giusti il pubblico ci seguirà alla grande».