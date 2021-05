Real Sebastiani ko in gara 1 contro Roseto: 69-72. Ha pesato l'assenza di Traini. Foto

RIETI - Passa Roseto al PalaSojourner in gara 1 di semifinale playoff, 69-72 il finale. Va dunque agli abruzzesi la prima battaglia di una serie che si preannuncia lunga e affascinante, con gli uomini di Trullo che passano grazie ad una super difesa e la coppia Pastore-Nikolic in grande spolvero. Hanno pesato l'assenza di Traini e una serata storta degli uomini della panchina.

Il primo tempo

Pronti e via Roseto passa avanti 5-2, ma a 8' dal termine gioco interrotto per qualche minuto visti i problemi al tavolo. Ospiti che continuano ad attaccare bene il ferro con la coppia Nikolic-Lucarelli ed è +7 per la Liofichelm, time out per Righetti. Reazione reatina firmata Paolo Paci, ma per il Real entrano anche le triple di Ndoja e Basile, portandosi avanti 12-11. Rotazioni ampie su entrambi i fronti: Righetti lancia Panzini, Trullo cambia volto ai suoi con l'inserimento di Amoroso, Pastore e Ruggiero, ma al termine del primo quarto punteggio in perfetta parità, 17-17. Al rientro è assente in difesa il Real e Roseto si porta sul +4, per Rieti arrivano anche i primi punti Loschi e squadre sempre vicine. Si accende la gara: difesa super dei rosetani, che attaccano bene in transizione con la coppia Amoroso-Nikolic, trovando così un significativo vantaggio di 8 lunghezze. Al rientro dal time out crollo verticale dei reatini: Pastore lasciato solo dalla difesa infila 2 triple pesantissime, che lanciano +16 Roseto. Rieti non molla la presa e prova a rosicchiare qualche punto, firmando un incoraggiante 8-0 di parziale. All'intervallo lungo guida Roseto 40-32.

La ripresa

Rientro sensazionale del Real Sebastiani, Ndoja e compagni piazzano il break di 12-4, Loschi sigla la tripla della parità a 5' dal termine e partita riaperta. Trova continuità il Real e ci pensa Loschi a riportare avanti i suoi con 8 punti consecutivi, Rieti alla penultima sirena guida 52-49. Quarto fallo di Pastore in avvio di ultimo quarto, ma Roseto riesce comunque a riacciuffare prima la parità a 7' dal termine con un altro canestro di un grande Nikolic, mentre con un piazzato di Amoroso arriva il sorpasso. Ancora Nikolic sugli scudi per Roseto, che prova a mettere le mani avanti, Rieti risponde con le triple di Panzini e Ndoja, trovando il meno uno. Entra in ritmo Pastore, che tira fuori una tripla incredibile riportando i suoi sul +6. Ma non è finita, Paci tiene in vita i suoi, ma ci pensa Pastore a 26'' dal termine a chiudere i conti: in gara 1 trionfa Roseto 72-69.

