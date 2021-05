Real Sebastiani travolgente, coach Righetti: «Impeccabili, ora inizia un altro campionato»

RIETI - Al termine della gara di Valmontone, tra la Real Sebastiani Rieti e Ruvo di Puglia, conclusasi sul 79-47 per la formazione di casa, il coach Alex Righetti commenta così il ventesimo successo stagionale dei suoi.

«Era importante riprendere ritmo e condizione dopo un periodo di stop, per tornare a fare le nostre cose - afferma il coach del Real - Primo quarto un po’ al di sotto delle aspettative, nel corso del quale non abbiamo fatto quello che dovevamo, ma ci poteva stare. Poi siamo tornati a giocare il nostro basket e a seguire le nostre idee e tutto è andato per il verso giusto. Siamo stati impeccabili sotto il profilo dell’atteggiamento e della voglia in previsione dei playoff, perché ora inizia un altro campionato e tutto quello che abbiamo fatto finora non conta più, se non per prendere coscienza di ciò che siamo riusciti a creare e a costruire, per capire le nostre capacità e i nostri limiti».

