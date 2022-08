Real Sebastiani, Riccardo Chinellato già carico: «Non vedo l'ora di sentire l'energia di tutti i tifosi»

RIETI - L'ala lombarda del 2000 Riccardo Chinellato ha firmato col Real Sebastiani un accordo annuale e vestirà la canotta numero 16.

La carriera

L’ala nasce a Como il 22 gennaio del 2000. Esordisce nei campionati nazionali nella stagione 18/19, attraversa “Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno” e gioca con il Basket Lecco in Serie B. Inizia il campionato 19/20 all’Eurobasket Roma in A2 per poi tornare, a stagione in corso, nuovamente sulle sponde del lago lombardo alla Olginate in Serie B. Due anni fa approda alla Platina Piadena, a fine anno i Cremonesi retrocedono, ma la buona annata personale permette a Chinellato l’approdo alla Bakery Piacenza in A2 dove gioca per tutta la stagione passata.

Le dichiarazioni

«Sono entusiasta di far parte di un team di così alto livello e sono convinto che ci prenderemo delle belle soddisfazioni durante l’anno. Arrivo da una stagione intensa in A2 e sono impaziente di ripropormi anche quest’ anno con lo stesso agonismo. Non vedo l’ora di ritornare in campo e sentire l’energia di tutti i tifosi!».