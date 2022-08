Real Sebastiani punta anche sulla crescita del centro sloveno del 2003 Alen Nuhanovic: «Opportunità da non fallire»

RIETI - Alen Nuhanovic, centro sloveno del 2003 di 206 cm ha firmato un contratto annuale col Real Sebastiani. Vestirà la maglia numero 22.

La carriera

Alen è nato a Trbovlje il 4 aprile 2003. Ha all’attivo una sola stagione tra i senior, quella passata lo scorso anno a Torrenova. In provincia di Messina ha raccolto 14 presenze utili al giocatore per fare una prima esperienza importante giocando tra supercoppa, campionato e assaporando anche l’atmosfera dei playoff. Sarà un’alternativa del tutto valida nel reparto lunghi per coach Dell’Agnello, soprattutto quando Matrone avrà bisogno di rifiatare e ci sarà bisogno di freschezza.

Le dichiarazioni

«Sono molto felice di questa nuova avventura - Alen Nuhanovic - Sono impaziente di cominciare ad allenarmi e di iniziare a giocare con tutti i miei compagni e lo staff ed aiutarli a vincere. Ringrazio il coach per la fiducia e sono sicuro che con lui migliorerò molto. Infine vorrei ringraziare tutta la Società per la grande opportunità che mi è stata data».