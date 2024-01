Real Sebastiani, piove sul bagnato: contusione a una mano per Davide Raucci

RIETI - Davide Raucci è in dubbio per la trasferta di sabato contro l’Urania Milano. L’ala del Real Sebastiani ha accusato dolore alla mano destra dopo una contusione in allenamento. Scongiurate serie problematiche dagli esami svolti stamattina, la partecipazione di Raucci allo scontro diretto dell’Allianz Cloud contro i lombardi è comunque in dubbio. Sarebbe un’altra tegola per gli amarantocelesti che, in piena emergenza infortunati, rischia di dover fare a meno nuovamente del’ala già fuori a dicembre per una lesione. Raucci sarà comunque con la squadra a Milano e le sue condizioni saranno valutate a ridosso della palla a due.

Il comunicato

«La Real Sebastiani Rieti comunica che durante l’allenamento pomeridiano di ieri, mercoledì 3 gennaio, l’atleta Davide Raucci ha subito una contusione alla mano destra. Gli esami strumentali svolti questa mattina presso il Centro Medico San Marco di Rieti, sono stati visionati da un esperto e non hanno evidenziato particolari problematiche. Le condizioni del giocatore verranno, dunque, valutate a ridosso della gara contro l’Urania Milano»