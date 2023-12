Real Sebastiani, un altro infortunio: Raucci salterà almeno tre partite

RIETI - Altra tegola in casa Real Sebastiani Rieti: al giro di boa della regular season nel girone verde del campionato di basket di A 2, dopo Sarto e Nobile si ferma anche Raucci. Alla vigilia della prima di ritorno, domenica alle 18 al Palasojourner contro Agrigento arriva il comunicato della Società del patron Roberto Pietropaoli che fa chiarezza sulla situazione Raucci che già nel match di domenica scorsa a Trapani non scese sul parquet per motivi precauzionali.

«La Real Sebastiani Rieti comunica che nella giornata di ieri l’atleta Davide Raucci è stato sottoposto, presso la clinica Paideia di Roma, a risonanza magnetica al polpaccio sinistro.

L’esame ha evidenziato una lesione di primo grado al soleo sinistro. Le condizioni del giocatore verranno rivalutate la prossima settimana».

Con l’auspicio che quello di Raucci sia un problema risolvibile in poco tempo (si parla di circa due settimane di stop), la squadra di coach Alessandro Rossi scenderà in campo con una rotazione in meno nell’importante gara contro Agrigento che apre un tour de force che vedrà gli amarantocelesti impegnati poi a Torino nel turno infrasettimanale il 6 dicembre e poi di nuovo al Palasojourner il 10 dicembre contro Treviglio.