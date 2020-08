Rieti, il Real Sebastiani ufficializza l'ingaggio del talentuoso under Provenzani: «Roster al top, ideale per crescere»

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti ufficializza il biennale sottoscritto con il play-guardia Vincenzo Provenzani che ha scelto la maglia numero 21.

La carriera

Provenzani è nato a Catania il 28 settembre del 1999, muove i suoi primi passi nel basket nel 2013 con l’Under 17 dell’Assigeco Piacenza per poi approdare alla Stella Azzurra Roma (in B) dove resta per due anni dividendosi tra prima squadra e Under 18. Nel corso della stagione arriva anche la chiamata dell’Italbasket U18 che lo convoca per l’europeo 3x3 in Ungheria. Nel turno di qualificazione gli Azzurrini battono la Spagna e Provenzani viene premiato come Mvp della gara, ma il cammino della Nazionale e del giocatore catanese si conclude ai quarti di finale contro la Francia.

Nell’estate del 2017 Provenzani lascia la Capitale scegliendo il Basket Scauri, prima di tornare sulla sua terra d’origine, la Sicilia, dove nella stagione 2018/2019 si mette in evidenza con l’Alfa Basket Catania. Lo scorso anno ha giocato per la Geko Psa Sant’Antimo, in serie B, chiudendo la stagione con una percentuale realizzativa del 76% nei tiri liberi, del 53% nei tiri da 2 e del 26% nei tiri da 3.

Dichiarazioni

«Dopo sei mesi di stop forzato, finalmente si ricomincia e poterlo fare per un nuovo progetto sportivo mi rende ancora più desideroso di tornare in campo. L’augurio è quello di poter contribuire fattivamente al raggiungimento degli obiettivi stagionali fissati dalla società che sta allestendo un roster di primissimo livello. Quello che mi rassicura è sapere di poter lavorare gomito a gomito con molti miei ex avversari: saperli dalla mia parte è senz’altro meglio e da loro non potrò che imparare, crescere e migliorare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA