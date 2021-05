Real Sebastiani, Prosperi nuovo responsabile del settore giovanile: «Obiettivo una finale nazionale»

RIETI - Si chiama Massimo Prosperi, ha 59 anni e una vita intera dedicata al basket: sarà il nuovo responsabile del settore giovanile della Real Sebastiani Rieti con la quale ha siglato un accordo triennale, 2021-2024. Massimo Prosperi si è detto entusiasta di questa nuova sfida, lui che davvero nel mondo della palla a spicchi, ha girato e ne conosce ogni angolo e segreto.

La carriera

Da giocatore è stato campione d’Italia col Banco di Roma nella stagione ‘82/’83 col “vate” Valerio Bianchini e insieme ad altri italiani come Polesello, Castellano, Scarnati, Solfrini, Delle Vedove, Sbarra. Per scelta personale decise poi di scendere in B dove si è confrontato in piazze come Ancona, Siena, Padova, Campobasso e San Severo.

Nel ‘97 appende la canotta al chiodo e inizia la carriera di allenatore, esordendo con l’Alfa Omega Ostia, passando per la Tiber e la Stella Azzurra in B, oltre a diverse C Gold. Nel suo curriculum anche un’importante esperienza nel basket femminile, quella che quattro anni fa alla guida dell’Elite Basket Roma con l quale vinse il campionato di serie B ottenendo una meritata A2.

Le prime parole e gli obiettivi

«All’entusiasmo che mi ha trasmesso Roberto Pietropaoli e il suo staff, non ho davvero resistito – dichiara Massimo Prosperi - è stato così travolgente il coinvolgimento e il trasporto che c’è voluto davvero poco per dire di sì a una piazza, peraltro, che vive di basket e dove ci sono tutte le condizioni per poter costruire qualcosa di importante. Così come da giocatore ho sempre amato giocare in piazze stimolanti, lo stesso discorso vale per Rieti. Obiettivo? Solo l’idea di riportare una squadra giovanile reatina a disputare una finale nazionale sarebbe una delle cose più belle che mi potrebbero capitare sotto l’aspetto professionale».

A Massimo Prosperi giunge il benvenuto di Roberto Pietropaoli, socio di riferimento della Real Sebastiani Rieti, nonché quello di tutta lo staff tecnico e dirigenziale.

«Il nostro obiettivo è quello di costruire un settore giovanile che sia in grado di supportare l’attività agonistica della prima squadra – è il commento di Pietropaoli – ma per fare questo c’è bisogno di progettualità, di tempo e di competenze. Confidiamo di poter sintetizzare tutto questo nella figura di Massimo Prosperi, col quale ci siamo dati un termine, quella triennalità che caratterizza l’accordo sottoscritto, che a mio avviso rappresenta un tempo sufficiente per poter far sì che un settore giovanile possa cominciare a dare i primi frutti».

