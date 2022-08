Il Real Sebastiani ha iniziato a lavorare. Foto. Primo test il 3 settembre in casa della Luiss

RIETI - Preparazione tutta in casa per il Real Sebastiani che si alternerà tra il campo da basket di Casa Real e l’adiacente campo sintetico del Gudini, subito apprezzato dal nuovo preparatore atletico Massimo Di Giovanni.

Per il resto, il primo allenamento di oggi pomeriggio è trascorso tra test atletici, esercizi per iniziare a sciogliere muscolature a riposo, comunque attivo, da circa tre mesi.

Quindi massima attenzione a evitare malanni fisici per cui anche le prime sedute con la palla hanno evitato qualsiasi contatto limitandosi a sedute di tiro, trecce e a impostare i primi movimenti degli schemi e delle difese che saranno approfonditi nei prossimi giorni, fino a iniziare a lavorare a regime completo e “full court”, a tutto campo, effettuando i primi 5 contro 5, oltre a trasferirsi il pomeriggio una paio di volte a settimana al PalaSojourner in attesa della prima amichevole del 3 settembre in casa della Luiss.