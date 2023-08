Il Real Sebastiani si presenta alla città il 28 agosto al Gudini

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti si presenta ai tifosi. La squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie A2 è da poco al completo grazie all’arrivo dei due americani Hogue e Johnson e i tifosi avranno presto modo di vedere tutto il roster presentato ufficialmente alla città.

Lunedì 28 agosto alle 19 al centro sportivo Gudini avrà luogo infatti la presentazione ufficiale della squadra, con tutti i giocatori, lo staff tecnico e quello dirigenziale. Cambia dunque la data rispetto a quanto stabilito inizialmente: la presentazione si sarebbe dovuta svolgere il 29 agosto sempre al Gudini ma le previsioni meteo per martedì non sono ottimali.

Quella di lunedì sarà l’occasione per tutti i tifosi amarantocelesti di conoscere dal vivo per la prima volta la squadra, aspettando l’amichevole di sabato 2 settembre contro Napoli in occasione del Memorial Riccardo Blasi e la Supercoppa Lnp con le gare del 12 e del 15 settembre al PalaSjourner rispettivamente contro Luiss Roma e Latina.