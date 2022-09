Real Sebastiani, la presentazione l'8 settembre: verranno anche svelate le nuove maglie prima della Supercoppa

RIETI - Giovedì 8 settembre, a partire dalle 19:30 presso il ristorante “Parco del Principe”, si terrà la presentazione ufficiale del Real Sebastiani Rieti che parteciperà al prossimo campionato nazionale di serie B (gir. C) stagione 2022/23.

Oltre a conoscere da vicino sia i volti nuovi, che quelli riconfermati dalla scorsa stagione, a cominciare dal neo capitano Alessandro Piazza, sarà l’occasione giusta per accogliere il nuovo staff tecnico guidato da coach Sandro Dell’Agnello e le tante novità presenti all’interno dello staff dirigenziale, come il neo Drettore Tecnico Marcello Chiodoni, reduce dall’esperienza di Ancona.

La serata-evento, inoltre, sarà allietata dall’esibizione musicale del gruppo reatino “Quattro col matto” e nel corso della presentazione verranno svelate, in anteprima, le nuove maglie da gioco, che per il secondo anno consecutivo sono griffate dal brand italiano Erreà, le stesse che “esordiranno” in occasione della sfida di Supercoppa sabato 10 settembre al PalaSojourner contro il Matelica.

Per questioni unicamente legate all’ordine pubblico, l’ingresso al Parco del Principe sarà limitato alle autorità cittadine, ai giornalisti, a coloro che hanno rinnovato l’abbonamento stagionale e ai nuovi sottoscrittori.

Tuttavia, l’evento sarà disponibile on demand sul nostro profilo Facebook a partire dal giorno dopo, così da poterlo rendere visibile a tutti coloro che non potranno esserci, ma ai quali ci lega un forte legame di vicinanza e di sostegno, da due anni a questa parte.