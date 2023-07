Real Sebastiani, in attesa di chiudere il roster col lungo Usa è pronto a presentare lo staff tecnico

RIETI - Si presenta ai propri tifosi il Real Sebastiani Rieti, venerdì prossimo 4 agosto. Appuntamento a Casa Real alle 18 con il patron Roberto Pietropaoli e lo staff societario per una conferenza stampa nella quale oltre i supporters amarantocelesti saranno presenti i giornalisti. In piena campagna acquisti, con un roster che manca dell’ultimo americano, ma con la squadra praticamente delineata e a meno di due settimane dal ritiro, il Real Sebastiani Rieti presenterà lo staff tecnico per la stagione 2023/24 che vede sulla panchina Alessandro Rossi con a fianco Andrea Ruggieri ed Enrico Miluzzi.

Diretta facebook

L’evento sarà coperto anche da diretta facebook. E’ un momento fondamentale per la nuova Stagione con il Real Sebastiani che per la prima volta nella sua storia è chiamato a disputare un campionato di A2.

Inserita nel girone Verde (quello Ovest) il Real inizierà il campionato affrontando subito Agrigento in trasferta e poi Torino nella prima in casa davanti il proprio pubblico al PalaSojourner rispettivamente il primo e l’8 ottobre. Prima però c’è la Supercoppa di Lega con i Reatini inseriti nel girone con Latina e Luiss Roma. Insomma la stagione è alle porte e il Real si presenta al pubblico e lo farà in grande spolvero dopo la conferenza stampa di tre settimane fa con un altro incontro, quello di venerdì, dove si annunceranno diverse novità.