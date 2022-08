Il Real Sebastiani inizia la preparazione il 20 agosto, ecco le date di presentazione e amichevoli

RIETI - In attesa del 3 e 4 agosto, date in cui saranno resi noti, rispettivamente, quale sarà la prima giornata e l’intero calendario della Serie B 2022/2023, analizziamo le date principali di quello che sarà il pre-campionato della Real Sebastiani:

Sabato 20 agosto: inizio della preparazione atletica

Piazza e compagni si riuniranno. Sotto l’occhio attento di coach Dell’Agnello e dell'assistant coach Contigiani oltre che del preparatore fisico Di Giovanni si darà inizio alla preparazione atletica per la stagione 2022/23



Sabato 3 settembre ore 18.00: amichevole vs Luiss Roma

Il Rsr andrà a Roma per giocare un’amichevole con la squadra capitolina



Martedì 6 settembre ore 18.00: amichevole vs Fabriano

Secondo ed ultimo test in vista dell’inizio della Supercoppa. Gli amarantocelesti ospiteranno i marchigiani per un’amichevole di alto profilo



Giovedì 8 settembre ore 20.30: presentazione ufficiale

Nella cornice del parco del Coriandolo verranno presentati ufficialmente roster, staff tecnico e dirigenziale della Sebastiani 2022/23



Sabato 10 settembre ore 20.30: esordio in Supercoppa con la Vigor Matelica

Primo impegno ufficiale della Stagione, l’esordio in Supercoppa. Il Rsr ospita i marchigiani della Vigor Matelica per i trentaduesimi della competizione