Tommaso Rizzacasa nuovo preparatore atletico del Real Sebastiani: «Felice di entrare a far parte di questa famiglia»

RIETI - In casa Real Sebastiani prende forma anche lo staff tecnico che sarà a disposizione di coach Alessandro Rossi. Dopo l’annuncio di ieri del fisioterapista Roberto Ciccotti, oggi arriva l’annuncio del nuovo preparatore atletico della società amarantoceleste. A ricoprire il ruolo di preparatore sarà Tommaso Rizzacasa, il quale ha già avuto esperienze in Serie A ricoprendo questo ruolo.

Livornese d’origine, Rizzacasa si laurea in Scienze Motorie intraprendendo la carriera del preparatore atletico. Comincia in Toscana con la C Gold e il settore giovanile del Don Bosco, poi a Lucca seguendo la squadra femminile Le Mura che disputa il campionato di A1. Lavora due anni a Capo D’Orlando in A2 maschile per poi trasferirsi all’estero, precisamente in Germania dove lavora per il Niners Chemnitz, squadra di Serie A tedesca.

Torna in patria per lavorare con la Libertas Livorno e ad agosto 2022 viene chiamato a lavorare con la nazionale maggiore tunisina. La scorsa stagione lo ha visto nuovamente in Serie A2, a San Severo. Adesso Rizzacasa è pronto per affrontare questa nuova esperienza a Rieti, sponda Real Sebastiani.

Le dichiarazioni

«Sono molto felice di entrare a far parte della famiglia Sebastiani – dichiara il preparatore – dove arrivo con molta umiltà e con la voglia di raggiungere insieme il più alto traguardo possibile in questa nuova stagione prossima all’inizio».