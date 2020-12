Il Real Sebastiani in campo per il recupero contro la Virtus Pozzuoli. Righetti: «Serve approccio energico»

RIETI - Domani, mercoledì 9 dicembre, alle 18, al Palasport di Valmontone, il Real Sebastiani Rieti affronterà la Virtus Basket Pozzuoli, gara valevole per il recupero della prima giornata del campionato nazionale di serie B gir. D1. Alla vigilia dell’incontro, queste le parole di coach Alex Righetti:

«Ormai ci alleniamo a pieno regime da una decina di giorni, la partita di domenica per noi era importante principalmente per ritrovare ritmo dopo la lunga sosta, però il fatto che il calendario ci metta nelle condizioni di rigiocare dopo appena 72 ore è un qualcosa che ci da la possibilità di non abbassare la guardia e i ragazzi sono già con la testa rivolta al Pozzuoli. Che tipo di avversario è? Sicuramente una squadra che gioca molto in velocità, un quintetto base molto fisico, con esterni che hanno punti tra le mani, contro la quale dovremo approcciare in modo energico, con la giusta concentrazione evitando che siano loro a fare la partita».

Real Sebastiani Rieti, inoltre, comunica che, come da protocollo, in data odierna ha sottoposto tutti i tesserati del team squadra a tamponi rapidi e l’esito complessivo è stato negativo.

