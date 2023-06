Il Real Sebastiani aspetta l'avversaria della prima partita della poule promozione a Ferrara: ecco orari e biglietti

RIETI - Manca poco alla Poule promozione di Ferrara (16-18 giugno). Il Real Sebastiani attende di sapere il nome della quarta squadra qualificata tra Luiss Roma e Fabriano. Nel frattempo la Lnp ha ufficializzato gli orari delle gare nell’arco delle tre giornate.

Gli orari

Venerdì 16 giugno: ore 18:00 Vigevano-Orzinuovi; ore 20:30 Real Sebastiani Rieti -vincente Luiss Roma-Fabriano.

Sabato 17 giugno: ore 18:00 le vincenti del giorno prima e ore 20:30 le perdenti del giorno prima.

Domenica 18 giugno, invece, gli orari di gioco saranno: 16:30 quando si affronteranno la vincente tra Vigevano ed Orzinuovi contro la perdente tra Real Sebastiani Rieti e Luiss Roma/Fabriano e 19:30 quando si affronteranno la vincente tra Real Sebastiani Rieti e Luiss Roma/Fabrianoe la perdente tra Vigevano e Orzinuovi.

I biglietti

Noto anche il link per la prevendita dei biglietti validi per l’accesso alla Bondi Arena per le tre gare: https://www.ticketmaster.it/artist/finali-serie-b-lnp-old-wild-west-biglietti/1234524#informazioni

I prezzi sono di 26.50 euro per la Tribuna (Ridotto Under 16 a 21.50 euro) e 16.50 per la Gradinata (Ridotto Under 16 a 11 euro).

I tagliandi saranno validi per entrambe le partite giornaliere.