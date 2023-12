Il Real Sebastiani rinforza il pacchetto lunghi, arriva l'estone Karl Markus Poom: «Carico per vincere insieme»

RIETI - Altro innesto in casa Real Sebastiani Rieti. Arriva alla corte di coach Alessandro Rossi Karl Markus Poom, ala/centro classe 2004 di origini estoni in uscita dal Monferrato Basket. Poom negli ultimi due anni ha vestito la maglia dei piemontesi ritagliandosi diversi minuti. Quest’anno ha giocato 12 gare con Monferrato, di cui 10 in campionato e 2 in Supercoppa Lnp, viaggiando intorno ai 3 punti e 3 rimbalzi di media. Il Rsr allunga così le rotazioni vista anche la delicata situazione infortuni, ma pensa anche al futuro: Poom ha infatti firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo. Il lungo di 204 cm vestirà la maglia numero 30.

Le dichiarazioni

«Sono molto carico per questa opportunità e di vestire la maglia della Real Sebastiani Rieti. Non vedo l’ora di conoscere tutti e scendere in campo per vincere insieme»