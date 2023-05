Real Sebastiani a caccia del bis contro Sant'Antimo per chiudere la serie al PalaPuca

RIETI - Secondo atto della serie tra Real Sebastiani Rieti e Sant’Antimo in scena questa sera al PalaSojourner. Alle 21 le due squadre torneranno in campo dopo la vittoria dei reatini di sabato (89-65). Per la squadra di coach Sandro Dell’Agnello l’opportunità di portarsi sul 2-0 e avere poi tre match point per accedere alla finale del tabellone 3. Dopo la gara di stasera, le due squadre si ritroveranno una di fronte all’altra al PalaPuca di Sant’Antimo venerdì 19 maggio per gara 3 che potrà essere già decisiva.

Gli avversari

Partita da prendere con le pinze nonostante la larga vittoria in gara 1. I campani hanno dimostrato durante tutto l’anno di avere giocatori di talento che possono mettere in difficoltà chiunque. Le corte rotazioni a disposizione in questo periodo per coach Gandini sono state messe a dura prova nel primo atto della serie di fronte alla profonda panchina del Real Sebastiani. Rieti è stata brava sabato a tenere a bada il miglior realizzatore degli ospiti, Sgobba, che ha realizzato 8 punti a fronte dei 16 di media in stagione. I maggiori pericoli alla difesa reatina sono stati creati dal giovane Montanari (19 punti sabato con 8/12 al tiro), giocatore rapido e versatile, bravo soprattutto ad attaccare il ferro. Sant’Antimo per impensierire il Real Sebastiani dovrà sicuramente correggere le sbavature in difesa ma anche al tiro da tre, non proprio la caratteristica principale dei campani: in gara 1 la squadra di coach Gandini ha tirato 2/17 dall’arco. Si sono fatte sentire parecchio le assenze del giovanissimo Cannavina sotto canestro e soprattutto di Mennella (12 punti di media in stagione) che non ci sarà per tutta la serie per la frattura al piede rimediata a fine aprile.

Coach Sandro Dell’Agnello ha più volte sottolineato come il Rsr dovrà replicare l’atteggiamento e la grinta messa in campo in gara 1 non illudendosi del risultato ottenuto sabato. In gara 1 il turnover della Sebastiani ha visto Matrone e Mastrangelo non finire nella lista dei convocati, per la partita di stasera soprattutto il secondo potrebbe tornare nelle rotazioni.

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 1, Tomasini 5, Pavicevic 7, Paesano 8, Contento 10, Piccin 13, Valente 14, Chinellato 16, Mazzotti 17, Matrone 19, Piazza 21, Nuhanovic 22, Ceparano 25, Pagani 26, Frattoni 44, Bushati 70. All. Dell’Agnello.

Geko Psa Sant’Antimo: Montanari 2, Coralic 7, Scali 8, Quarisa 11, Cantone 17, Sabatino 18, Maggio 22, Cannavina 23, Sgobba 33, Gloria 35. All. Gandini

Arbitri: Fabrizio Suriano di Settimo Torinese (TO) e Luca Rezzoagli di Rapallo (GE)

Le partite e gli incroci (gara 2 primo turno playoff)

Tabellone 1

Libertas Livorno – Desio 0-1

Vigevano – San Vendemiano 1-0

Tabellone 2

Orzinuovi – Montecatini 1-0

Mestre – Pielle Livorno 1-0

Tabellone 3

REAL SEBASTIANI RIETI – Sant’Antimo 1-0

Faenza - Ruvo di Puglia 1-0

Tabellone 4

Luiss Roma – Ozzano 1-0

Roseto – Fabriano 0-1