Il Real Sebastiani parte col piede giusto: Sant'Antimo ko 89-65 in gara 1. Foto

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti fa sua gara 1 del primo turno di playoff. Al PalaSojourner la squadra di coach Sandro Dell’Agnello batte nettamente Sant’Antimo 89-65 in una gara sempre in controllo che vede i reatini prendere il comando già nel primo quarto (chiuso sul più 10).

Mvp Chinellato, autore di 21 punti con un solo errore al tiro. Doppia cifra anche per Tomasini, Piccin e Pagani. Rieti e Sant’Antimo torneranno al PalaSojourner lunedì sera per gara 2 (palla a due sempre alle 21).

Primo quarto

Partenza a razzo per il Real Sebastiani che attacca con decisione il canestro e spinto dal PalaSojourner piazza un parziale di 7-0 (Pagani e Chinellato in penetrazione e tripla di Piccin) in appena due minuti con coach Gandini costretto al time-out.

I campani guidati da Maggio si portano sul meno 2 (11-9) ma Rieti alza l’intensità soprattutto sotto canestro e con un altro parziale raggiunge la doppia cifra di vantaggio (22-11 con il canestro da sotto di Paesano). Il gioco da tre di Montanari per Sant’Antimo vale solo il meno 10: il primo quarto termina 26-16 per la Sebastiani.

Secondo quarto

Rieti resta in doppia cifra di vantaggio grazie ai canestri di Bushati (31-21), Sant’Antimo però risponde colpo su colpo: a metà quarto mini-parziale di 4-0 chiuso da Sgobba che segna il meno 8 (35-27) e Dell’Agnello chiama time-out per evitare cali di concentrazione. Rieti accelera prima con Contento e poi con i canestri di Chinellato e Tomasini da sotto contro la zona dei campani (43-31). Contento ruba e scappa in contropiede per fissare il punteggio sul 45-31 prima dell’intervallo lungo.

Terzo quarto

Rieti prova più volte ad allungare, ritocca il massimo vantaggio un paio di volte con Contento e Chinellato (53-35), Sant’Antimo prova a reagire ma la tripla di Paesano ridà margine agli amarantocelesti (56-39). Sant’Antimo sporca le percentuali al tiro dei reatini e con Montanari prova a rientrare (59-47). Ceparano vola a rimbalzo offensivo e firma il 61-47 con cui si chiude il terzo periodo.

Quarto quarto

Rieti comincia alla grande l’ultimo periodo: dopo un 3/15 dall’arco nei primi tre quarti, il Real segna due triple consecutive con Ceparano e Chinellato. Lo stesso Chinellato segna in contropiede il canestro del più 20 (69-49) e coach Gandini ferma il gioco con un time-out dopo neanche un minuto e mezzo dall’inizio del quarto. Gara che si fa nervosa: antisportivo di Scali su Bushati, scintille tra Maggio e Chinellato con il giocatore ospite che rimedia un tecnico, stessa sorte per coach Gandini che protesta. Rieti ringrazia e vola sul più 24 in un amen (78-54). Nel finale a segno anche Frattoni prima del punto esclamativo messo dalla schiacciata di Ceparano. Rieti fa sua gara 1: vince 89-65.

Tabellini

Real Sebastiani Rieti – Sant’Antimo 89-65

Parziali: 26-16; 19-15; 16-16; 28-18

Quintetti:

Real Sebastiani Rieti: Tomasini, Contento, Piccin, Chinellato, Pagani

Sant’Antimo: Maggio, Coralic, Scsali, Sgobba, Quarisa

Real Sebastiani Rieti: Tomasini 12, Paesano 5, Contento 7, Piccin 10, Valente, Chinellato 21, Mazzotti 2, Piazza 3, Ceparano 9, Pagani 12, Frattoni 2, Bushati 6. All. Dell’Agnello

Sant’Antimo: Montanari 19, Vergara, Coralic 2, Scali 9, Quarisa 2, Cantone 4, Sabatino, Maggio 12, Sgobba 8, Gloria 9. All. Gandini

Arbitri: Umberto Giambuzzi di Ortona (CH) e Simone Settepanella di Roseto (TE)