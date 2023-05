Real Sebastiani, il 28 maggio al via la finale playoff contro Faenza: ecco tutte le informazioni su biglietti e orari

RIETI - Stabiliti i prezzi per assistere alla finale del tabellone 3 di playoff di Serie B tra Real Sebastiani Rieri e Blacks Faenza. Domenica 28 e martedì 30 al PalaSojourner il Rsr ospiterà i romagnoli per gara 1 (ore 18) e gara 2 (ore 21). È già aperta la prelazione per gli abbonati: la società reatina per le partite casalinghe riserverà agli abbonati lo stesso posto occupato durante la regular season a patto che venga comprato il biglietto nello stesso settore dell’abbonamento. Da domani, giovedì 25, aprirà invece la fase di vendita libera con li seguenti prezzi:

Tribuna A

Parterre centrale 12 euro (ridotto 6 euro);

Parterre laterale 10 euro (ridotto 5 euro);

Gradinata superiore 8 euro (ridotto 4 euro).

Tribuna B

Posto unico 8 euro (ridotto 4 euro).

Settore ospiti 8 euro (ridotto 4 euro).

Sedi e orari

Per Gara 1 da oggi fino a venerdì 26 dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30 sarà possibile acquistare i tagliandi presso la sede del Rsr in via Fontana 3 C/D.

Sempre nella sede di via Fontana, si potranno acquistare i biglietti sabato 27 dalle 10:00 alle 12:00.

Il giorno della gara dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:30 presso la biglietteria del PalaSojourner.

Per Gara 2 lunedì 29 dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 presso la sede sita in via Fontana 3 C/D. Il giorno della gara dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 presso la biglietteria del PalaSojourner.

Accrediti e tessere

Per quanto concerne l’accreditamento per gli organi d’informazione, coloro che a inizio stagione hanno ricevuto la Tessera d'accreditamento stagionale 22/23 potranno continuare ad accedere con la stessa, mentre per richiedere un accreditamento stampa ex novo è necessario inviare una mail al seguente indirizzo: ufficiostampa@realsebastianirieti.it

I possessori delle tessere Coni, Fip, Lnp potranno accedere all’impianto sportivo -Tribuna B – senza necessità di ritirare un accredito, ma dovranno preannunciare la loro presenza inviando il proprio nominativo a: segreteria@realsebastianirieti.it.