Real Sebastiani superato da Pistoia 92-82: si conferma il potenziale offensivo, serve migliorare in difesa

Mercoledì 1 Settembre 2021, 22:59 - Ultimo aggiornamento: 23:07

RIETI - Termina 92-82 per Pistoia l’amichevole disputata dal Real Sebastiani al PalaCoverciano di Firenze. Una gara vera e propria, salvo il computo dei falli personali, sulla distanza dei 40 minuti senza azzerare il cronometro a ogni quarto come si usa fare genericamente durante il precampionato. Un test che ha confermato il potenziale offensivo di Ndoja e soci che, però, devono ancora migliorare, soprattutto in difesa.

Primo tempo

L’avvio dei toscani, che non schierano Olasewere, è bruciante: 22-11 a metà primo quarto che evidenzia una lacuna nella difesa del Real, almeno contro una formazione di A2 obiettivamente di caratura superiore rispetto alla Stella Azzurra affrontata in precedenza. Nel corso dell’incontro infatti il Real ha faticato non tanto a rimbalzo quanto nel limitare l’azione offensiva e la costruzione del gioco avversario concedendo qualcosa di troppo e commettendo alcune distrazioni, probabilmente anche frutto di una squadra per otto decimi rinnovata, che deve trovare i giusti automatismi, in questo caso soprattutto nella propria metà campo. In attacco invece la squadra di Alex Finelli si muove con buona disinvoltura, guidata a turno da Stanic e Piazza, mettendo in mostra il potenziale di Dieng, la buona fisicità tutta da amministrare di Tchintcharauli, mentre gli altri veterani hanno confermato a turno le qualità che si conoscevano. E’ grazie proprio a questo talento che il Real più volte riaccorcia le distanze di un divario andato a elastico tra -11 e -4, in questo ultimo caso soprattutto grazie alle fiammate sia difensive che offensive di Contento nel secondo periodo, anche se poi le solite amnesie in difesa permettono a Pistoia di tornare avanti 48-37 prima della tripla di Loschi al 20’ del 48-40.

La ripresa

L’inizio del terzo periodo registra il momento migliore del Real che difende con attenzione e, trascinato in attacco da un ispirato Contento, passa a condurre 55-56 al 25’. Immediata però la reazione di Pistoia, sorretta da un immarcabile Johnson e anche dall’ex Npc Della Rosa, firma un break di 16-7 per il 71-63, per poi concludere in scioltezza al 40’ per 92-82.

Il coach

«Siamo soddisfatti e contenti di poter giocare amichevoli di alto livello e lo abbiamo deciso perché volevamo testare sin da subito il nostro livello - afferma il coach Alex Finelli - Pistoia è una di quelle squadre che in questo momento sono sicuramente più pronte di noi, un avversario molto atletico e molto fisico, che può vantare giocatori che hanno fatto la serie A. Ma misurarci con queste realtà oltre che stimolante è determinante per avere indicazioni. Stasera abbiamo sofferto il loro atletismo: non bene in difesa in avvio, poi nella parte centrale abbiamo alzato i giri del motore ed ho avuto le risposte che cercavo, oltre a segnali confortanti dai più giovani. Ora ci spostiamo a Lignano Sabbiadoro dove affronteremo un quadrangolare con squadre della nostra stessa categoria, ma oggi era importante e utile perché misurarsi con un’intensità superiore ci può aiutare».

Il tabellino

PISTOIA: Della Rosa 15, Johnson 18, Wheatle 15, Magro 13, Riismaa 9, Saccaggi 10, Caglio 8, Del Chiaro 8, Divac, Lazzeri. All. Brienza.

REAL SEBASTIANI RIETI: Stanic 10, Contento 12, Loschi 14, Ndoja 8, Chiumenti 6, Piazza 6, Ghersetti 8, Piccin 4, Dieng 10, Tchintcharauli 4. All. Finelli.