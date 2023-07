Piccin riconfermato: «Rieti e la Sebastiani sono una seconda casa per me, pronto a dare il massimo in A2»

Giovedì 6 Luglio 2023, 18:23







RIETI - Arriva l’ufficialità della permanenza di Lorenzo Piccin al Real Sebastiani Rieti. Dopo il comunicato uscito ieri sulla conferma di Marco Spanghero, arriva oggi quello dell’esterno classe 2002 che si appresta a vestire la maglia del Rsr per il terzo anno consecutivo. Una conferma meritata in quanto l’under scuola Treviso si è guadagnato spazio e minuti durante l’anno diventando uno degli uomini chiave la scorsa stagione nonostante la grande concorrenza e la giovane età. Piccin è cresciuto molto ed ha alzato notevolmente durante i playoff minutaggio (quasi 27 minuti di media a partita) e punti segnati (10.6 di media nei playoff).



Le dichiarazioni

«La città di Rieti e la Sebastiani in queste ultime due stagioni sono state come una seconda casa per me - dice Piccin - sono, quindi, molto contento ed entusiasta di essere stato confermato. Ci aspetta un nuovo campionato, quello di A2, sicuramente molto difficile, ma sto già lavorando per farmi trovare pronto e per ripagare la fiducia che la Società mi ha dato in questi anni. Non vedo l’ora di trovami di nuovo a Rieti ed iniziare a lavorare insieme alla squadra».