Real Sebastiani, addio ad Alessandro Piazza: il regista non rientra nei piani di Rossi

RIETI - Si separano dopo due anni le strade di Alessandro Piazza e del Real Sebastiani. La società amarantoceleste ha ufficializzato la risoluzione del contratto con quello che è ormai l’ex capitano del Rsr. Soluzione che era nell’aria, considerando che quello di Piazza non era tra i papabili nomi in lizza per le riconferme. Il play classe 1987 non sarà dunque a disposizione di coach Alessandro Rossi per la prossima stagione. Piazza in questi due anni ha sfiorato per due volte consecutive la promozione in A2, l’anno scorso in finale contro Agrigento e quest’anno nella deludente Poule promozione di Ferrara.

Il comunicato del Rsr

La Ssd Real Sebastiani Rieti comunica di aver esercitato l’opzione di risoluzione del contratto con l’atleta Alessandro Piazza.

Vogliamo ringraziare il giocatore Piazza per questi due anni esaltati, che purtroppo, hanno avuto un epilogo negativo con due promozioni sfiorate.

Vogliamo, ancor di più però, ringraziare l’uomo Alessandro per la sua professionalità e dedizione, qualità che lo hanno reso un vero Capitano, dentro e fuori dal rettangolo di gioco.

La Proprietà e tutta la Società gli augura le migliori fortune sia personali che professionali.