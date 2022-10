Il Real Sebastiani infila la cinquina a Piacenza (75-93) e consolida la vetta. Spanghero super

RIETI - Quinta vittoria e vetta del girone C di Serie B consolidata per il Real Sebastiani Rieti che espugna il PalaBakery di Piacenza battendo i padroni di casa per 75-93 . Prestazione convincente per i ragazzi di coach Dell’Agnello guidati da uno Spanghero in formato Mvp: per il play del Rsr prestazione da 33 punti con sei triple e con solo tre errori al tiro in tutta la partita. Doppia cifra anche per Contento (17 punti), Chinellato (12) e Paesano (10) a completare una prova offensiva eccellente dei reatini. Piacenza resta in partita fino a metà terzo quarto, poi Spanghero &co prendono il largo consegnando altri due punti a Rieti.

Primo quarto

Primi due punti che arrivano grazie al dai e vai tra Spanghero e Chinellato con quest’ultimo che va ad appoggiare al vetro per lo 0-2 iniziale. Funziona bene l’asse Spanghero – Matrone e i due confezionano il primo break in favore del Real (5-10). Berra e Visentin accorciano sul meno uno (9-10). Spaventa la tripla dell’ex Visentin ma Spanghero è il vero protagonista del primo quarto: prima segna la tripla che lo porta a nove punti personali e poi serve due volte Paesano che firma il 14-20 a due minuti dalla fine con coach Del Re che chiama il time-out per spezzare il ritmo degli amaranto celesti. Korsunov e Angelucci riducono lo svantaggio di Piacenza fino al meno tre, poi un ispirato Paesano schiaccia per il 18-23 con cui si chiude il primo quarto.

Secondo quarto

Tripla di Contento dopo dieci secondi per il più otto (18-26). Ceparano e Chinellato da sotto mantengono il vantaggio (22-30). La tripla di El Agbani prova a far scaldare il PalaBakery, ma Spanghero rientra bene con la tripla a bersaglio (27-35). Gioco da tre da parte di Berra che riporta Piacenza sul meno cinque e carica i suoi (30-35). Coach Dell’Agnello avverte il pericolo e richiama i suoi in panchina con il primo time-out a cinque minuti dalla fine del quarto. Chinellato segna da sotto, Spanghero porta a casa un gioco da tre punti e Rieti torna sul più otto (32-40). Berra e capitan Cecchetti portano Piacenza a un solo possesso di distanza, ma Spanghero continua la sua serata di grazia con una tripla (39-45). Chinellato punisce in contropiede (39-47). L’ultimo minuto del primo tempo non fa altro che confermare la splendida performance di Spanghero: con la tripla a fil di sirena il play amaranto celeste tocca quota 25 punti e permette ai suoi di andare negli spogliatoi sul punteggio di 41-52.

Terzo quarto

In avvio di quarto Matrone e Contento replicano ad Angelucci e Cecchetti (45-55). Due triple in fila per Rieti con Mastrangelo e il caldissimo Spanghero per il primo tentativo di fuga reatino (45-61). Livelli prova a caricarsi Piacenza sulle spalle con quattro punti in fila ma il parziale resta aperto a favore di Rieti grazie al gioco da tre di Chinellato (49-64). Spanghero segna con una facilità disarmante e sigla la tripla del 51-67 superando quota 30 punti quando manca più di un quarto e mezzo. Tripla di Paesano prima dell’ennesimo canestro di Spanghero e il Real porta il vantaggio sopra i venti punti di margine (53-74). Canestro di Coltro che fissa il punteggio sul 56-74 al termine del terzo periodo di gioco.

Ultimo quarto

Stoppata di Ceparano e gioco da tre punti di Piccin per cominciare al meglio l’ultima frazione di gioco (56-77). Coltro segna sei punti in fila (62-77) e coach Dell’Agnello per evitare parziali pericolosi chiama il time-out dopo neanche due minuti. Contento subisce il fallo di Coltro sul tiro da tre e converte tutti i liberi (62-80). Kursonov si alza da tre ma Contento risponde con la stessa moneta (65-83). Liberi per Ceparano e Matrone e tripla di Piazza per il massimo vantaggio reatino (67-93). Gli ultimi minuti servono a Piacenza solo per rendere meno amara la sconfitta: il finale è 75-93 per Rieti che resta imbattuta in vetta al girone C.

Tabellini

Bakery Basket Piacenza – Real Sebastiani Rieti 75-93

Parziali: 18-23; 23-29; 15-22; 19-19

Quintetti:

Bakery Basket Piacenza: Visentin, Coltro, Berra, Angelucci, Cecchetti

Real Sebastiani Rieti: Spanghero, Piccin, Mastrangelo, Chinellato, Matrone

Bakery Basket Piacenza: Agbortabi 3, Angelucci 9, Korsunov 9, El Agbani 5, Livelli 10, Balestra, Carone, Ringressi, Visentin 5, Berra 13, Cecchetti 12, Coltro 9. All. Del Re

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 5, Paesano 10, Contento 17, Piccin 3, Chinellato 12, Matrone 5, Piazza 3, Ceparano 4, Okiljevic 1, Spanghero 33. All. Dell’Agnello.

Arbitri: Francesco Di Luzio di Cernusco sul Naviglio (MI) e Claudio Marconetti di Rozzano (MI)