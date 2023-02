Il Real Sebastiani non dà scampo alla Bakery Piacenza: 71-52. Foto

RIETI - Non delude la capolista del girone C di Serie B, il Real Sebastiani Rieti vince anche contro la Bakery Basket Piacenza 71-52. Ancora imbattuti nel 2023 i ragazzi di coach Sandro Dell’Agnello.

Doppia doppia per Chinellato (13 punti e 11 rimbalzi) e Pagani (11 punti e 10 rimbalzi) autore di una solida prova sotto canestro contro un cliente scomodo come Cecchetti. Gli amaranto celesti restano saldamente al comando del proprio girone con 36 punti in classifica.

Primo quarto

Chinellato caldissimo in avvio: 8 punti in neanche tre minuti per il classe 2000 amaranto celeste (che chiuderà il primo quarto anche con 7 rimbalzi). Contento segna in contropiede il 10-2 che porta coach Del Re al time-out. Rieti va anche sul più 11 con il gioco da tre di Pagani e la tripla di Contento (16-5). Piacenza rosicchia qualche punto con capitan Cecchetti e Passoni prima della tripla di Piccin che vale il 21-13. Il due su due dalla lunetta di Ceparano chiude il parziale del primo quarto sul 23-14.

Secondo quarto

Parziale piacentino con la tripla dall’angolo di Korsunov e il canestro di Angelucci che spaventano coach Dell’Agnello: time-out Rsr dopo un minuto sul 24-19. Rieti sbatte più volte sulla difesa della Bakery e Piacenza ne approfitta e passa in vantaggio grazie a Angelucci e Cecchetti (28-29). Dopo cinque minuti senza canestri dal campo, Rieti si sblocca con Paesano (30-29) prima della tripla di Piccin. Bushati sfiora la magata con il tunnel e il tiro da metà campo che si ferma però solo sul ferro: è 33-30 all’intervallo lungo.

Terzo quarto

In avvio di ripresa molto meglio l’attacco amaranto celeste: cinque punti per Piazza, liberi per Pagani e Chinellato che va in doppia doppia (10 punti e 10 rimbalzi a metà terzo quarto) per il 42-34 Rieti. Molto bene il Real anche in difesa con solo tre canestri dal campo concessi agli ospiti, mentre Piazza, Paesano e Chinellato riportano i padroni di casa sulla doppia cifra di vantaggio: finisce 47-36 il terzo periodo.

Ultimo quarto

Rieti mantiene la doppia cifra di vantaggio grazie al buon impatto di Ceparano e Pagani (55-42). Il Real ruba tre palle consecutive in difesa e in attacco dilaga sul più 20 (65-45) grazie alle triple di Piazza e Ceparano. Contento e Ceparano nel finale raggiungono la doppia cifra personale e coach Dell’Agnello dà un po’ di campo a tutti i suoi giocatori: vince ancora il Real Sebastiani Rieti 71-52, sempre più al comando del girone C di Serie B.

Tabellini

Real Sebastiani Rieti – Bakery Basket Piacenza 71-52

Parziali: 23-14; 10-16; 14-6; 24-16

Quintetti

Real Sebastiani Rieti: Piazza, Contento, Mastrangelo, Chinellato, Pagani

Bakery Basket Piacenza: Coltro, El Agbani, Passoni, Angelucci, Cecchetti

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo, Paesano 9, Contento 10, Piccin 7, Chinellato 13, Mazzotti, Piazza 8, Nuhanovic, Ceparano 11, Pagani 11, Frattoni, Bushati 2. All. Dell’Agnello

Bakery Basket Piacenza: Alessandrini, Passoni 11, Angelucci 13, Korsunov 8, El Agbani, Balestra, Carone, Venuto 3, Berra, Cecchetti 10, Coltro 7. All. Del Re