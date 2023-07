Il Real Sebastiani ufficializza l'ingaggio del lungo Danilo Petrovic: «Qui c'è la storia, pronto a ripagare la fiducia»

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti completa il pacchetto di giocatori italiani con la firma dell’italo-serbo Danilo Petrovic. Il lungo di 203 cm classe 1999 è stato ufficializzato oggi dalla società amarantoceleste che di fatto chiude il mercato degli italiani: adesso restano da chiudere i due americani. Petrovic nasce in Serbia ma cresce cestisticamente in Italia, nelle giovanili della Virtus Bologna con cui debutta nel 2016 in A2. Dopo un anno di B ad Ortona, torna in A2, prima a Montegranaro, poi a Forlì, Cento e Ferrara. Lo scorso anno ha vestito la maglia di Ravenna, chiudendo il campionato di A2 con 9.4 punti di media. Petrovic gioca anche nelle giovanili della nazionale serba, conquistando nel 2017 l’europeo Under 18.

Per Petrovic contratto fino al 30 giugno 2024.

Vestirà la maglia numero 10.

Le prime parole di Petrovic

«Sono molto felice per questa nuova avventura – spiega Petrovic - ho voglia di ripagare la fiducia mostrata dalla Società nonostante la scorsa stagione non sia stata molto fortunata. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni. Il nostro sarà un roster competitivo e darò più del 100 percento per far sì che la Rsr si consolidi in A2. Quella della Sebastiani è una piazza che merita questi palcoscenici, se non di più vista la sua storia».