Il Real Sebastiani debutterà sul campo della Pallacanestro Fiorenzuola, ecco la prima giornata

RIETI - La Lega Nazionale Pallacanestro ha diramato la composizione della prima giornata del campionato nazionale di serie. Esordio in trasferta per la Real Sebastiani che il 2 ottobre (ore 18:00) inizierà il proprio campionato sul campo della Pallacanestro Fiorenzuola.

L’intero calendario verrà reso noto domani, 4 agosto, alle 10:00

La prima giornata del Girone C della Serie B 22/23:

Sinermatic Ozzano vs Blacks Faenza

Luciana Mosconi Ancona vs Tigers Cesena

Ristopro Fabriano vs Use Cumputer Gross Empoli

Pallacanestro Fiorenzuola vs Real Sebastiani Rieti

Pallacanestro Firenze vs Andrea Costa Imola

Virtus Spes Vis Imola vs General Contractor Jesi

Bakery Basket Piacenza vs Pallacanestro Senigallia

La Patrie San Miniato vs Halley Informatica Matelica