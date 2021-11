PalaSojourner inaccessibile al pubblico, da domenica la Real Sebastiani torna a Valmontone

RIETI - «Visto il perdurare dell’inaccessibilità del PalaSojourner al pubblico, considerando il cospicuo numero di abbonamenti stagionali già sottoscritto da tifosi e sportivi che hanno aderito alla nostra campagna, la SSD Real Sebastiani Rieti srl si vede costretta, suo malgrado a disputare le proprie gare casalinghe in un impianto sportivo in grado di garantire la presenza di spettatori sugli spalti», inizia così la nota del Real Sebastiani Rieti.

«Di conseguenza, a partire da domenica 14 novembre p.v. in occasione di RSR-Faenza e fino a cessata necessità, gli incontri del campionato nazionale di serie B girone C della RSR avranno luogo presso la tensostruttura di Valmontone, la cui capienza massima – rispettando le regole vigenti – è di 260 posti a sedere (ingresso gratuito)».

«Per agevolare gli abbonati, inoltre, la società metterà a disposizione un pullman a titolo totalmente gratuito che andrà prenotato entro e non oltre le ore 15 del venerdì che precede la gara. Una volta garantita la prelazione del posto agli abbonati, dei posti rimasti eventualmente disponibili potranno beneficiarne tutti coloro che vorranno seguirci a Valmontone telefonando al numero 3276321538 entro le ore 12 del sabato che precede la gara. Per chi viaggerà in pullman, il ritrovo è previsto alle ore 15 presso il parcheggio principale del PalaSojourner».

«La società ci tiene in modo particolare a ringraziare l’amministrazione comunale di Valmontone per la disponibilità e la tempestività con cui ha accolto la nostra richiesta per l’utilizzo della struttura che già lo scorso anno ci ha visti impegnati nella prima parte di stagione, nonché la società Valmontone Basket nelle persone di Massimo Leone e Gianluca Petrassi».