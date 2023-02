Il Real Sebastiani soffre ma non perde colpi: Ozzano ko 73-71. Foto

RIETI - Continua la striscia di vittorie del Real Sebastiani Rieti, sempre più al primo posto del girone C di Serie B. Gli amarantocelesti battono anche Ozzano 73-71.

Primo quarto non all’altezza degli uomini di coach Dell’Agnello che però nel solo secondo quarto rimontano 16 punti di svantaggio. Mastrangelo stellare con 22 punti e 8 rimbalzi. 16 punti per Tomasini, doppia cifra anche per Contento e simil doppia doppia per Chinellato (9 punti e 11 rimbalzi). Decima vittoria consecutiva in campionato per Rieti che sale a 32 punti.

La gara

Prima della gara ricordato Glauco Perani, con il patron Pietropaoli a centrocampo ad omaggiare la famiglia e i ragazzi dell’associazione Atletica Sport e Terapia a bordo campo.

Primo quarto

Inizio non brillante del Real Sebastiani che va avanti con la tripla di Mastrangelo (4-2) ma sbaglia spesso in attacco e concede troppo in difesa soprattutto sotto canestro con un quintetto atipico privo sia di Matrone (fuori per una botta in allenamento) che di Paesano: Klyuchnyk e Chiappelli firmano il 6-13 e coach Dell’Agnello ferma tutto con il primo time-out della gara. La tripla di Piazza al rientro in campo non cambia la sostanza e Ozzano dilaga facendo valere la fisicità di Klyuchnyk e punendo ogni errore al tiro del Real Sebastiani: un parziale di 14-0 in favore degli ospiti guidati da Barattini, Balducci e Klyuchnyk costringe coach Dell’Agnello a chiamare il secondo time-out (9-27). Il libero di Bushati dopo il canestro in contropiede di Mastrangelo chiude un primo quarto disastroso del Real Sebastiani Rieti (4 su 15 dal campo per i reatini e parziale di 13-29).

Secondo quarto

Rientra in campo sicuramente con un altro piglio la squadra di coach Dell’Agnello che mette a segno tre triple con Mastrangelo, Contento e Bushati per un parziale di 11-2 che riapre la gara in poco più di due minuti (24-31). Tomasini con sei punti consecutivi arricchisce il parziale del Rsr e Chinellato su assist di Contento firma addirittura il sorpasso (32-31). Il PalaSojoruner si accende, la tensione e il nervosismo soprattutto nelle file ospiti si fa sentire: tecnici per Barattini e Klyuchnyk non sfruttati da Rieti che litiga con i tiri liberi (11/18 nel solo primo tempo). Chinellato e Tomasini guidano l’attacco amaranto celeste: il canestro di Tomasini sull’assist di Bushati chiude il parziale di 27-7 e manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 40-36.

Terzo quarto

Pareggia subito Ozzano con Folli che firma il 40 pari. Nel terzo periodo regna l’equilibrio (finisce infatti 17-17 il parziale) con le due squadre che si rispondono colpo su colpo. Rieti prova ad allungare con Contento che prima converte il gioco da quattro punti e poi regala l’assist a Mastrangelo in contropiede, poi i liberi di Chiappelli permettono ad Ozzano di chiudere il terzo quarto sul meno 4 (57-53).

Ultimo quarto

Mastrangelo segna cinque punti consecutivi per il più 8 Sebastiani (63-55). Ozzano accorcia con Chiappelli e Klyuchnyk dopo il fallo antisportivo di Contento (è il secondo antisportivo dopo quello di Tomasini nel terzo quarto). I liberi di Barattini valgono il meno 2 (66-64). Fischiato il quinto fallo di Tomasini in attacco a meno di 3’ dalla fine tra le proteste della panchina amaranto celeste. Folli firma la parità a 2 minuti e 30 dalla fine prima del canestro in corsa di Balducci per il sorpasso (66-68). Contento risponde con la tripla del controsorpasso (69-68). Super rimbalzo offensivo di Mastrangelo che si guadagna due liberi a 45 secondi dalla fine: l’esterno amaranto celeste fa uno su due (70-68). Ozzano sbaglia, Piazza è preciso dalla lunetta e firma il 72-68 a 23 secondi dal termine. Folli mette a segno la tripla di tabella (72-71), Rieti prova a scappare in contropiede e Chinellato viene fermato per un viaggio in linetta a 15 secondi dalla fine: è uno su due (73-71). Klyuchnyk a 2 secondi dalla fine si guadagna il fallo di Piazza (quinto della partita) e va in lunetta sommerso dai fischi del PalaSojourner: zero su due per il lungo ucraino che commette invasione e Rieti vede la linea del traguardo. Decima vittoria consecutiva in campionato per la capolista del girone C.

I Tabellini

Real Sebastiani Rieti – Sinermatic Ozzano

Parziali: 13-29; 27-7; 17-17; 16-18

Quintetti:

Real Sebastiani Rieti: Piazza, Contento, Tomasini, Mastrangelo, Pagani

Sinermatic Ozzano: Barattini, Folli, Chiappelli, Balducci, Klyuchnyk

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 22, Tomasini 14, Contento 13, Piccin, Chinellato 11, Mazzotti, Piazza 7, Ceparano 1, Pagani 1, Leonetti, Frattoni, Bushati 4. All. Dell’Agnello.

Sinermatic Ozzano: Folli 13, Salsini, Felici, Galletti, Balducci 12, Klyuchnyk 23, Chiappelli , Barattini, Bonfiglio, Buscaroli, Lasagni. All. Loperfido

Arbitri: Lanfranco Rubera di Bagheria (PA) e Bruno Licari di Marsala (TP)