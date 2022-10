Il Real Sebastiani soffre ma espugna Ozzano 82-88. Protagonisti Chinellato e Contento

RIETI - Rieti fa tre su tre al Pala Arti Grafiche Reggiani di Ozzano battendo i padroni di casa della Sinermatic per 82-88 dopo una partita di grande sofferenza. Punteggio pieno e vetta del girone C nel campionato di Serie B per la squadra di coach Dell’Agnello che si ritrova ad inseguire per buona parte della gara i padroni di casa, superandoli solo grazie ad un quarto periodo superlativo. Miglior marcatore Contento con 21 punti ma la palma di migliore in campo la deve condividere con il classe 2000 Chinellato che firma un’altra prova maiuscola (20 punti e 12 rimbalzi) condita con la tripla decisiva a ventisette secondi dalla fine. Ad Ozzano non basta un Klyuchnyk da 17 e un capitan Folli da 20 punti.

Il ricordo

Prima dell’inizio della gara è stato osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Gianni Zappi, storico giocatore ed allenatore di Imola ed anche ex allenatore di Ozzano morto in un tragico incidente d’auto in Lombardia.

Primo quarto

Dopo un paio di palle perse si sblocca l’attacco reatino con un contropiede di Contento. La guardia di Dell’Agnello si mette nei panni di uomo assist servendo prima Mastrangelo per la tripla e poi Matrone due volte per il 2-9 di Rieti che costringe al timeout coach Loperfido dopo tre minuti e mezzo. Al rientro in campo Rieti arriva anche su più dieci con il libero di Chinellato, ma Ozzano reagisce con tre tripla di fila, una a testa per Chiappelli, Folli e Lasagni tornando a meno uno e coach Dell’Agnello non può far altro che chiamare il suo primo timeout. Al rientro in campo le triple di Chinellato e Ceparano danno un po’ di respiro al Rsr e Rieti va sul 13-18. Spanghero fa due su due dalla lunetta ma capitan Folli e Buscaroli ricuciono lo svantaggio e portano i padroni di casa a meno uno: 19-20 il finale di primo quarto.

Secondo quarto

Bonfiglio in sottomano segna e firma il primo vantaggio di Ozzano (21-20). Le due squadre si battono canestro dopo canestro in una situazione di precario equilibrio: per Rieti i punti arrivano con le penetrazioni di Spanghero e con la tripla di Chinellato, mentre i padroni di casa vanno sul più due grazie al duo Chiappelli-Folli che portano il punteggio sul 29-27 e Dell’Agnello chiama timeout. Al rientro Rieti fa fatica a segnare mentre Klyuchnyk segna cinque punti in fila e porta Ozzano sul più nove in un amen (36-27). Piazza prova a tamponare ma ancora Klyuchnyk a segno con il gioco da tre e dieci punti di vantaggio per i bolognesi. Paesano e Piazza firmano un mini parziale per riportare il Real a meno sei: 39-33 e timeout Ozzano. Rieti si piazza a zona. Dopo una schiacciata di Klyuchnyk il Real prende fiducia e piazza un parziale con Piazza, Mastrangelo e Contento riportandosi a meno uno a novanta secondi dalla fine (41-40). Klyuchnyk col gioco da tre arriva a quota 15 punti, Folli con la penetrazione a quota 13 e portano Ozzano all’intervallo lungo sul 46-40.

Terzo quarto

In avvio di ripresa si sblocca Barattini con la tripla del più nove. Prova a replicare Rieti con Mastrangelo e Chinellato dalla lunga distanza ma Barattini trova fiducia e segna prima la tripla dall’angolo e poi in secondo tempo portando i suoi sul 56-45 e il Rsr chiama timeout a 5.30 dalla fine. Spanghero e Chinellato sembrano gli unici in questo frangente in grado di dare qualcosa all’attacco del Real ma i loro canestri valgono solo il meno dieci, mentre Ozzano va al ferro con facilità ed elude la zona reatina: Felici da sotto fa 61-49. Contento e Chinellato rosicchiano qualche punto portando Rieti a meno cinque con triple, contropiedi e penetrazioni: dopo trenta minuti il segnapunti recita 67-62 Ozzano.

Ultimo quarto

Alza l’intensità Rieti in difesa come in attacco: la tripla di Contento dopo i liberi di Paesano valgono il pari a quota 67. Spanghero risponde dalla lunga distanza a Folli e porta la Sebastiani in vantaggio per la prima volta nel secondo tempo (69-70). Contento fa la voce grossa in attacco alzandosi da tre e segnando il 69-73 con coach Loperfido che spaventato dalla reazione degli ospiti chiama il timeout. Folli si carica la squadra bolognese sulle spalle e segna il suo ventesimo punto, ma Ceparano si libera bene dall’arco e segna il 71-76. Risponde con la stessa moneta Bonfiglio dopo un libero di Chiappelli e Ozzano torna a meno uno con metà quarto quarto archiviato (75-76). Bonfiglio riporta i suoi avanti ancora da tre (78-76) confermando la grande serata al tiro dei bolognesi. Partita che per due minuti si gioca sulle percentuali ai liberi, non eccelse per entrambe le squadre: Chiappelli risponde a Contento, Paesano fa uno su due, Contento fallisce per il vantaggio mentre Mastrangelo pareggia a un minuto dalla fine sull’80-80. La difesa ozzanese raddoppia Contento che trova Chinellato liberissimo dall’angolo e non perdona: più tre Real Sebastiani a ventisette secondi dalla fine (80-83). Klyuchnyk commette fallo in attacco. Ozzano insegue ma non commette fallo e quando lo fa è antisportivo. Klyuchnyk prende anche il tecnico per proteste e regala tre liberi e possesso al Real. Spanghero converge, Contento pianta l’ultimo chiodo sulla bara segnando i liberi dell’80-88. Piazza commette un fallo antisportivo a sette secondi dalla fine con Ozzano che si riporta sull’82-88 prima della sirena finale.

Tabellino

Sinermatic Ozzano – Real Sebastiani Rieti 82-88

Parziali: 19-20; 27-20; 21-22; 15-26

Quintetti:

Sinermatic Ozzano: Buscaroli, Folli, Lasagni, Barattini, Klyuchnyk

Real Sebastiani Rieti: Contento, Piazza, Mastrangelo, Chinellato, Matrone

Sinermatic Ozzano: Folli 20, Salsini, Radovanovic, Felici 5, Galletti, Balducci 2, Klyuchnyk 17, Chiappelli 12, Barattini 10, Bonfiglio 8, Buscaroli 2, Lasagni 6. All. Loperfido

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 8, Paesano 6, Contento 21, Piccin, Chinellato 20, Matrone 4, Piazza 7, Ceparano 6, Okiljevic, Frattoni, Spanghero 16. All. Dell’Agnello

Arbitri: Edoardo Di Salvo di San Giuliano Terme (PI) e Tommaso Rinaldi di Livorno