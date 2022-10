Il Real Sebastiani va a caccia del tris a Ozzano, Tomasini ko. Dell'Agnello: «Fare attenzione»

RIETI - Torna stasera in campo il Real Sebastiani Rieti al Pala Arti Grafiche Reggiani di Ozzano dell’Emilia alle 20.30 per affrontare la Sinermatic Ozzano nella terza giornata del campionato di Serie B (girone C). I bolognesi sono reduci dalla prima vittoria in campionato sul campo di Matelica all’overtime per 74-76, dopo la sconfitta all’esordio contro Faenza. Rieti cerca la terza vittoria su altrettante gare dopo le due ottime prestazioni contro Fiorenzuola e San Miniato.

Dopo i playoff sfiorati lo scorso anno, Ozzano si è ripresentata al campionato di Serie B con un roster che può nascondere qualche insidia: pericolo pubblico numero uno il lungo Dimitri Klyuchnyk, centro da 17 punti di media in questo avvio di campionato dotato anche di una buona mano dalla lunga distanza. Sono state fondamentali le prove dei giovani Buscaroli e Felici la scorsa settimana per portare a casa la vittoria contro Matelica, mentre a guidare la squadra di coach Giuliano Loperfido in cabina di regia ci sono gli esperti Bonfiglio e Barattini. Rieti è alla ricerca della terza vittoria consecutiva per continuare a viaggiare in vetta alla classifica a punteggio pieno. La squadra di coach Sandro Dell’Agnello ha però dovuto fare i conti in settimana con qualche problema fisico: Tomasini non ce la fa dopo il risentimento all’inguine patito nel secondo quarto contro San Miniato e non prenderà parte alla gara di stasera. Il coach degli amaranto celesti potrà invece fare affidamento sui tre ex della gara: Mastrangelo, Okiljevic e Ceparano.

Il coach Dell'Agnello

Prima della gara contro Ozzano fa il punto della situazione il coach Sandro Dell’Agnello: «Questa settimana abbiamo avuto qualche piccolo problemino – spiega il tecnico livornese- oltre a qualche caso di febbre, Tomasini settimana scorsa ha avuto un risentimento all’inguine e non ci sarà. A parte lui però contiamo di avere tutti a disposizione. Ci teniamo a continuare sulla falsa riga delle ultime due partite anche se sappiamo che non sarà facile perché Ozzano è una squadra “scorbutica” nel senso positivo del termine. Dovremo fare attenzione ad un paio di caratteristiche che loro hanno: i due play piccolini spingono la palla a mille, fanno correre molto la squadra e in attacco non lesinano. Poi hanno un lungo che per loro è un punto di riferimento importante sia spalle a canestro che da fuori, essendo in possesso di un rispettabile tiro da tre. Sottolineate queste caratteristiche, se noi riusciamo a mettere qualche sassolino in questi ingranaggi, saremo già un passo avanti».

Così in campo

Sinermatic Ozzano: 6 Folli, 8 Salsini, 13 Felici, 14 Galletti, 17 Balducci, 18 Klyuchnyk, 19 Chiappelli, 24 Barattini, 32 Bonfiglio, 35 Buscaroli, 85 Lasagni. All. Loperfido

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 1, Pavicevic 7, Paesano 8, Contento 10, Piccin 13, Chinellato 16, Matrone 19, Piazza 21, Nuhanovic 22, Ceparano 25, Okiljevic 33, Frattoni 44, Spanghero 45. All. Dell’Agnello.

Arbitri: Edoardo Di Salvo di San Giuliano Terme (PI) e Tommaso Rinaldi di Livorno

Le altre gare (III giornata, domenica 16 ottobre)

Ristopro Fabriano – Tigers Romagna

Pallacanestro Firenze – Pall. Goldengas Senigallia

Virtus Imola – Halley Informatica Matelica

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 – Blacks Faenza

Luciana Mosconi Ancona – Andrea Costa Imola

Le Patrie San Miniato – General Contractor Jesi

Bakery Basket Piacenza – Use Computer Gross Empoli

Classifica

General Contractor Jesi 4

Pallacanestro Firenze 4

Real Sebastiani Rieti 4

Bakery Basket Piacenza 2

Virtus Imola 2

Andrea Costa Imola 2

Blacks Faenza 2

Pall. Goldengas Senigallia 2

Le Patrie San Miniato 2

Pallacanestro Fiorenzuola 2

Ristopro Fabriano 2

Luciana Mosconi Ancona 2

Sinermatic Ozzano 2

Tigers Romagna 0

Halley Informatica Matelica 0

Use Gross Empoli 0