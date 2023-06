Real Sebastiani ancora ko: pesante sconfitta con Orzinuovi 84-64. Foto. Il salto in A2 appeso a un filo

RIETI - Secondo ko su due gare per il Real Sebastiani Rieti nella Poule Promozione di Ferrara. Orzinuovi batte la squadra di coach Dell’Agnello con un 84-64 che lascia poche speranze ai reatini i quali adesso devono sperare in un vero e proprio miracolo.

La matematica ancora non condanna gli amarantocelesti che devono battere (con almeno 29 punti di scarto) Vigevano e sperare a quel punto in un successo della Luiss contro Orzinuovi, con i romani che in caso di successo reatino sarebbero già promossi prima della palla a due. Non basta il ritorno di Spanghero (10 punti) e i 15 di Paesano, Orzinuovi segna 16 triple e castiga i reatini.

Primo quarto

Inizio ad ritmi alti con Rieti avanti 4-0 poi rimontato da Gasparin che segna la tripla del 6-10 per Orzinuovi.

La risposta del Real arriva con le triple di Chinellato e Contento (14-10). Si rivede in campo dopo oltre sei mesi di assenza Spanghero che segna subito da tre, ma Orzinuovi resta a contatto con la tripla di Procacci (19-18). Libero convertito da Spanghero dopo un tecnico fischiato a Calvani, tripla di Ceparano dall’angolo e altro canestro da tre allo scadere di Spanghero: 7 punti in poco più di tre minuti per il play amarantoceleste e primo quarto che termina 26-19 per Rieti.

Secondo quarto

Orzinuovi senza un lungo di ruolo apre bene il campo e punisce con le triple di Planezio e Da Campo per il 26-25 che porta Dell’Agnello al time-out. La gara è equilibrata, Orzinuovi difende a zona e Dell’Agnello rimette in campo Pagani per dare centimetri: quattro punti consecutivi del lungo di Rieti portano il Real sul 36-33 e coach Calvani al time-out. Al rientro in campo i lombardi piazzano un parziale di 10-0 terribile per il Rsr che si ritrova in un minuto e mezzo sotto 36-43 e Dell’Agnello è costretto a rispondere con un time-out. Zona 3-2 per Rieti, Chinellato segna il jumper e Contento ha anche la tripla del meno 2 ma sbaglia: il primo tempo termina 38-43 per Orzinuovi.

Terzo quarto

Orzinuovi tiene le impressionanti percentuali al tiro da tre e va anche sul più 9 con Alessandrini (43-52) a rispondere però e Paesano dalla lunga distanza (46-52). Ceparano si alza per il meno 5 ma Orzinuovi vola sul più 10 con Gasparin (49-59) e Dell’Agnello deve chiamare time-out a 5’ dal termine del terzo quarto. I lombardi continuano a martellare da tre (saranno i punti nel solo terzo periodo) e volano sul più 15 (56-71) con Rieti che trova punti per lo più da Paesano. Il terzo quarto si chiude 56-71.

Quarto quarto

Leonzio punisce ogni singolo errore di Rieti e porta i suoi sul più 20 (56-76). Rieti dovrebbe segnare ma è nervosa anche nella scelta dei tiri: il digiuno viene interrotto dopo ben 5 minuti con la tripla di Contento (59-76). Il Real Sebastiani cade nuovamente con un parziale che non condanna matematicamente gli amarantocelesti ma ci va molto vicino: finisce 64-84 e Rieti è con un piede in Serie B nazionale.

Tabellini

Real Sebastiani Rieti – Orzinuovi 64-84

Parziali: 26-19; 12-24; 18-28; 8-13

Quintetti:

Real Sebastiani Rieti: Piazza, Tomasini, Contento, Chinellato, Paesano

Orzinuovi: Trapani, Gallo, Gasparin, Planezio, Alessandrini

Real Sebastiani Rieti: Tomasini 2, Paesano 15, Contento 8, Piccin, Valente, Chinellato 12, Mazzotti 4, Piazza, Ceparano 9, Pagani 4, Frattoni, Spanghero 10. All. Dell’Agnello

Orzinuovi: Gallo 11, Da Campo 3, Carnevale, Alessandrini 16, Trapani 8, Planezio 16, Gasparin 12, Procacci 6, Ponziani, Leonzio 12. All. Calvani

Arbitri: Marco Guarino di Campobasso Cosimo Schena di Castellana Grotte (BA)