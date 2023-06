Real Sebastiani, battere Orzinuovi per continuare a sperare nell'A2

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti dopo la sconfitta di ieri contro la Luiss (65-69) si trova con le spalle al muro ed è chiamata a reagire già questa sera. Alle 20.30 la squadra di coach Sandro Dell’Agnello torna sul campo della Bondi Arena di Ferrara per affrontare Orzinuovi, perdente ieri nel match contro Vigevano. La gara di stasera è decisiva per la stagione del Real Sebastiani.

Gli avversari

Rieti e Orzinuovi si sono già incontrate quest’anno nella finalissima della Coppa Italia di Serie B giocata a Busto Arsizio: ad avere la meglio fu la squadra di coach Calvani che vinse 45-66. In quell’occasione fu fatale l’ultimo periodo (parziale di 3-20 per Orzinuovi). Nel match di ieri contro la Luiss un parziale simile è risultato nuovamente decisivo per la sconfitta degli amarantocelesti. Con il giovane lungo Agbamu che probabilmente non sarà della partita, le rotazioni sotto canestro per coach Calvani si sono accorciate e Ponziani ieri, contro Vigevano, ha dovuto fare gli straordinari. L’unico in doppia cifra per Orzinuovi nel match di ieri è stato Leonzio con 19 punti e 4/5 da tre. In Coppa Italia il Real Sebastiani soffrì molto anche la dinamicità di Trapani e Gasparin. Da tenere d’occhio anche Alessandrini sotto canestro e Planezio.

Rieti deve cancellare la prestazione offensiva offerta ieri contro la Luiss e dimenticare le pessime percentuali, soprattutto da due.

Dell’Agnello ieri per il solito turnover ha concesso un turno di riposo a Contento, Paesano e al rientrante Spanghero: in una competizione così fitta di impegni come la Poule Promozione le rotazioni saranno fondamentali.

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 1, Tomasini 5, Paesano 8, Contento 10, Piccin 13, Valente 14, Chinellato 16, Mazzotti 17, Matrone 19, Piazza 21, Ceparano 25, Pagani 26, Frattoni 44, Spanghero 45, Bushati 70. All. Dell’Agnello.

Orzinuovi: Gallo 5, Da Campo 6, Alessandrini 8, Trapani 9, Planezio 10, Gasparin 11, Procacci 13, Ponziani 14, Leonzio 20. All. Calvani

Arbitri: Marco Guarino di Campobasso e Cosimo Schena di Castellana Grotte (BA)

La situazione della Poule promozione della Bondi Arena

Venerdì 16 giugno

Ore 18

Vigevano – Orzinuovi 76-64

Ore 20.30

REAL SEBASTIANI RIETI – Luiss Roma 65-69

Sabato 17 giugno

Ore 18

Vigevano– Luiss Roma

Ore 20.30

Orzinuovi – REAL SEBASTIANI RIETI

Domenica 18 giugno

Ore 16.30

Vigevano – REAL SEBASTIANI RIETI

Ore 19

Luiss Roma – Orzinuovi