Real Sebastiani, Nicola Tolomei è il nuovo general manager. Ex Brescia, Roma, Napoli e Verona

RIETI - Nicola Tolomei è il nuovo general manager del Real Sebastiani Rieti. Sabato 23 marzo Tolomei sarà presentato tramite una conferenza dove saranno presenti anche il patron Roberto Pietropaoli e il coach Alessandro Rossi. Specializzato in Sport Marketing e Event Management, Tolomei ha assunto diversi incarichi con società prestigiose del basket italiano, lavorando con Brescia, Virtus Roma, Napoli e Verona. Sul suo curriculum anche l’impegno come Direttore Marketing della Federazione Italiana Pallacanestro e della Lega Nazionale Pallacanestro. Una figura di spessore che la società amarantoceleste accoglie confermando l’aspirazione a crescere sotto tutti i punti di vista. La conferenza stampa di sabato comincerà alle 16 stampa presso la Pasticceria Napoleone, sponsor societario, in via Sant’Agnese.

