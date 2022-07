Real Sebastiani, la carica dell'ala Nicola Mastrangelo: «Stesso spirito di rivalsa, ci riproveremo insieme»

RIETI - Nicola Mastrangelo sarà uno dei punti di riferimento nel reparto esterni del Real Sebastiani 2022/23. La talentuosa ala ferrarese vestirà i colori del Rsr fino al 30 giugno 2023 e avrà la maglia numero 1.

La carriera

Mastrangelo nasce a Ferrara il 28 giugno del 1998. La squadra della sua città gli da la possibilità di esordire in A2 nella stagione 2016/17. Nel campionato successivo gioca a Cento in Serie B e con i romagnoli, a soli 19 anni, vince il suo primo campionato. Dopo di che si traferisce ad Ozzano dove gioca per tre stagioni. Lo scorso anno a San Miniato arriva primo nel girone A ed è il miglior marcatore della sua squadra nella stagione regolare con una media di 13.3 PPP. Sfiora un’altra promozione ma in finale playoff prevale Cremona per 3-1.

Le dichiarazioni

«Giocare per Rieti mi riempie di orgoglio - afferma Mastrangelo - La Sebastiani è da sempre una realtà importantissima del basket italiano. Visto il livello che questa società offre, visto il livello del roster e dello staff tecnico non ho esitato un secondo ad accettare. Io e la Real condividiamo lo stesso spirito di rivalsa per come è finita la scorsa stagione. Anche io sono arrivato ad un passo dall’A2, ma ho visto l’obiettivo sfumarmi davanti in finale. Riprovarci insieme è un grande stimolo, anche per la mia crescita personale. Se troveremo la giusta chimica di squadra, faremo cose importanti».