Real Sebastiani al top: Napoli ko 91-89 all'overtime nel 1° Memorial Riccardo Blasi. Foto

RIETI - Il Real Sebastiani vince la prima gara stagionale davanti al suo pubblico. Mille emozioni al PalaSojourner per il primo Memorial Riccardo Blasi con la Sebastiani che batte la Gevi Napoli, squadra di A1, 91-89 dopo una grandissima e avvincente gara finita dopo un over-time.

Decisivo nel finale Italiano che segna tutti i suoi 23 punti tra il quarto quarto e i tempi supplementari. Bene Hogue (16 punti e 7 rimbalzi), doppia cifra anche per il capitano Spanghero e Alvise Sarto.

Prima della palla a due lo scambio di doni tra il patron Roberto Pietropaoli e i genitori di Riccardo Blasi al centro del campo tra gli applausi scroscianti del PalaSojourner.

Primo quarto

Ad aprire le danze è Dustin Hogue che con un gioco da tre porta avanti Rieti 3-0, prima della reazione dei partenopei guidati da Zubcic e Sokolowski (5-10).

Rieti dalla lunetta si avvicina con i liberi di Johnson e Spanghero (9-12). Il ritmo si alza notevolmente e comincia il festival delle triple da una parte e dall’altra: Spanghero risponde a Sokolowski, Johnson a Lever (15-18) prima del parziale di 10-0 per Napoli guidato dalla guardia statunitense Jaworski che firma il 15-28. Chiude il quarto bene Rieti che accorcia con il jolly sulla sirena di capitan Spanghero da tre (20-28).

Secondo quarto

Al rientro in campo sprint del Real Sebastiani che in attacco fa girare bene la palla e trova due triple aperte con Piccin e Sarto per il 26-28. Dopo il gioco da tre di Ancellotti, Napoli reagisce con un piccolo strappo guidato da Zubcic, ma Rieti con due triple di Petrovic firma il sorpasso (35-34). Tripla di Sarto e canestro in coast to coast di Nobile: Rieti regge il grande ritmo e va negli spogliatoi sul 41-41 chiudendo un ottimo parziale (21-13).

Terzo quarto

Napoli chiude le maglie in difesa, Rieti fa più fatica a segnare e i partenopei tornano in doppia cifra di vantaggio. Tre canestri per Hogue che combatte sotto canestro e da buoni segnali (47-54). Le triple di Lever e Sokolowski portano Napoli sul più 13 prima dei due liberi di Ancellotti che valgono il 49-60. A 2 minuti e 30 dalla sirena di fine quarto esce dolorante Piccin per una botta alla gamba.

Quarto quarto

Tornano a segnare entrambe le squadre dalla lunga distanza: Raucci risponde a Laver, Italiano da lontanissimo va a segno dopo Jaworski (57-67). Si accende Italiano che prima va a segno dalla lunetta e poi con la tripla dall’angolo (65-72). Hogue dalla lunetta non sbaglia (67-72) e regala un finale di gara in volata. Tecnico a Zubcic con libero convertito da Sarto per il 68-72 e capitan Spanghero si alza da tre per il 71-72. Sokolowski segna la tripla del 71-75, poi Hogue si guadagna altri due tiri liberi: uno su due (72-75) ma la lotta a rimbalzo premia Rieti e Italiano segna la tripla del 75-75 a 30 secondi dalla fine che fa esplodere il PalaSojourner. Sokolowski non perdona e segna un’altra tripla che vale il 75-78 a dieci secondi dal termine. Napoli fa subito fallo e manda Italiano in lunetta per il meno uno (77-78). Sokolowski mandato in lunetta fa due su due (77-80) ma poi Italiano sulla sirena fa impazzire il PalaSojourner con la tripla che manda ai supplementari la gara: è 80-80.

Overtime

Spinta dal PalaSojourner, la Sebastiani comincia bene il supplementare con il libero di Hogue e la tripla di Sarto (84-80). Italiano è caldissimo: prima segna un floater e poi dalla lunetta mette dentro i liberi dell’88-82. De Nicolao mette a segno 5 punti intervallati dai liberi di capitan Spanghero per il 90-87. I liberi di Sokolowski permettono a Napoli di accorciare a trenta secondi dal termine (90-89). Italiano viene mandato in lunetta a dieci secondi dalla fine: uno su due per l’esterno amarantoceleste, Napoli non riesce a tirare e Rieti fa suo il primo Memorial Riccardo Blasi vincendo 91-89.

Tabellino

Real Sebastiani Rieti – Gevi Napoli

Parziali: 20-28; 21-13; 8-19; 31-20; 11-9

Quintetti:

Real Sebastiani Rieti: Nobile, Johnson, Sarto, Petrovic, Hogue

Gevi Napoli: De Nicolao, Sokolowski, Ebeling, Zubcic, Owens

Real Sebastiani Rieti: Sarto 10, Frattoni, Petrovic 8, Piccin 3, Hogue 16, Ancellotti 5, Johnson 6, Raucci 3, Italiano 23, Nobile 2, Spanghero 15. All. Rossi

Gevi Napoli: Zubcic 11, Jaworski 21, De Nicolao 18, Coralic, Sinagra, Owens 9, Sokolowski 20, Lever 10, Bamba, Mabor, Saccoccia, Ebeling. All. Milicic