Offese dei tifosi a Pepe e De Vico: Real Sebastiani multato di 1.500 euro

RIETI - Conto salato dopo la prima gara casalinga in campionato per il Real Sebastiani Rieti. Tramite un comunicato ufficiale, la Fip ha reso noti i provvedimenti disciplinari dopo il secondo turno di campionato di Serie A2, punendo anche il Rsr dopo la gara vinta contro Torino dopo le segnalazioni del trio arbitrale. Per il Real Sebastiani Rieti multa di 1500 euro per offese collettive e frequenti nei confronti di due atleti avversari ben individuati (Pepe e De Vico) e in più un’ammonizione per rilevante irregolarità delle attrezzature obbligatorie (il display del cronometro di gara).

I provvedimenti

“Provvedimenti soc Ssd Real Sebastiani Rieti srl: ammenda di Euro 1.500,00 per offese collettive e frequenti nei confronti di due atleti avversari ben individuati;

ammonizione per rilevante irregolarità delle attrezzature obbligatorie (display del cronometro di gara)”