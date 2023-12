Il Real Sebastiani soffre ma batte Monferrato 72-71 dopo un finale in volata. Foto

RIETI - Altra vittoria da squadra del Real Sebastiani Rieti che fatica nell’ultima gara casalinga del 2023 contro Monferrato ma porta in cascina due punti pesantissimi per la classifica del girone verde di Serie A2.

Reazione dei reatini che rimontano negli ultimi due quarti e vincono 72-71 dopo un accesissimo finale in volata. Mvp del match senza dubbi il solito Jazz Johnson, autore di 26 punti ma soprattutto del canestro decisivo a tredici secondi nel finale. Terzo successo consecutivo di Rieti che adesso affronterà due trasferte di fila.

Primo quarto

In attacco Rieti si affida subito a Jazz Johnson, protagonista dei primi 7 punti amarantocelesti (7-3).

Monferrato con Pepper e Calzavara passa al comando, ma Rieti resta a contatto grazie ancora a Johnson e ad Ancellotti (14-16). L’allungo dei piemontesi è ad opera di Cj Kelly con l’appoggio allo scadere per il 15-20.

Secondo quarto

Non parte bene nel secondo periodo Rieti con coach Rossi che deve chiamare time-out dopo il canestro di Castellino per il 17-24. Il Rsr torna a contatto con un buon Hogue e la tripla di Petrovic (24-26). Monferrato torna però prepotentemente sul più 8 con le triple di Kelly e Pepper, il quale protestando per un fallo si becca un tecnico (25-32). Alla tripla di Italiano per il meno 4 rispondono immediatamente gli ospiti con Fall (28-36). Accorcia ancora Rieti con Petrovic e Ancellotti da sotto ma Pepper alza la parabola per il 34-40 che chiude il primo tempo.

Terzo quarto

Energia e subito due triple al rientro in campo per Rieti: Johnson e Sanguinetti accorciano fino al 40-42. Si alza l’intensità al PalaSojourner e Rieti firma il sorpasso con la tripla di Sanguinetti e il canestro da sotto di Raucci (45-44). Pepper da tre è una sentenza e gli ospiti tornano avanti con il tap in di Romano (49-53). Il finale di quarto però è tutto amarantoceleste: liberi di Piccin e Ancellotti, tripla di Johnson e nuovo sorpasso prima della sirena del terzo periodo (54-53).

Quarto quarto

Un quarto periodo in volata e in totale equilibrio con le squadre che si rispondono a vicenda colpo su colpo: Sanguinetti replica a Martinoni, Hogue a Fall (60-60). Tripla di Italiano importante per il pareggio a tre minuti dalla sirena finale (64-64). Antisportivo di Hogue che manda Pepper in lunetta e lascia il possesso agli ospiti che segnano con Martinoni da tre (64-69). La tripla di Johnson accorcia fino al 68-70 a un minuto dalla fine. Lo stesso Johnson si guadagna i due liberi del pareggio (70-70) a 33 secondi dalla fine. Pepper in lunetta fa uno su due (70-71). Step-back di Johnson che fa saltare in aria il PalaSojourner a 14 secondi dalla fine (72-71). Pepper sbaglia l’ultimo tiro, Johnson va in lunetta tre centesimo di secondo dalla fine. Attimi di tensione tra la panchina di Monferrato e i tifosi del PalaSojorner. Johnson sbaglia appositamente: Rieti vince 72-71.

Tabellini

Real Sebastiani Rieti – Monferrato Basket 72-71

Parziali: 15-20; 19-18; 20-13; 18-18

Quintetti

Real Sebastiani Rieti: Frattoni, Johnson, Piccin, Petrovic, Hogue

Monferrato Basket: Kelly, Calzavara, Fantoma, Pepper, Martinoni

Real Sebastiani Rieti: Sanguinetti 9, Frattoni 2, Petrovic 5, Mandrelli, Piccin 3, Hogue 11, Ancellotti 7, Johnson 26, Raucci 2, Poom 1, Italiano 6. All. Rossi

Monferrato Basket: Romano 4, Kelly 10, Castellino 9, Fabi 2, Martinoni 10, Fantoma 3, Pepper 16, Kadjividi, Fall 9, Calzavara 8. All. Di Bella

Arbitri: Gianluca Gagliardi di Anagni (FR), Mattia Eugenio Martellosio di Milano e Daniele Calella di Bologna