Real Sebastiani, secondo ko: vince Monferrato 97-92. Troppe palle perse, difesa non al top

RIETI - Arriva il secondo ko in campionato per il Real Sebastiani Rieti che nella quinta giornata del girone verde cade al PalaFerraris contro il Monferrato Basket 97-92. Pesano le tante palle perse (16 per gli amarantocelesti), una difesa non brillante e la situazione falli, con Hogue a lungo costretto alla panchina. Non basta un Sarto da 25 punti oltre al solito Johnson da 21. Rieti perde nella seconda trasferta consecutiva.

Primo quarto

Subito zona per Casale con Rieti che va a segno solo dall’angolo con Sarto, mentre Casale comincia bene liberando due volte Calzacara dall’arco (8-3). Problemi di falli per Hogue e dopo neanche metà quarto l’americano deve uscire. Rieti ricuce con Nobile e cinque punti in fila di Sarto (11-10). Rieti carica di falli (soprattutto in attacco) resta in partita con la tripla di Italiano (18-15). L’appoggio di Zucca dopo i liberi di Johnson permette a Casale di stare avanti 22-17 a fine primo quarto.

Secondo quarto

Si alza ancora Pepper da tre ma risponde subito Italiano, Ancellotti poi schiaccia dopo una buona costruzione, Spanghero e Sarto vanno a segno: Rieti torna sul meno uno (27-26). Gioco da quattro di Johnson per il pareggio (34-34) poi Hogue commette il suo terzo fallo e protestando si becca il tecnico che vuol dire quattro falli a tre minuti dall’intervallo. Rieti dopo i liberi di Kelly torna avanti con le due triple in fotocopia di Petrovic e Sarto (39-40). Canestro di Pepper che però si prende un fallo tecnico per un contatto non necessario: Rieti dalla lunetta va a segno con Johnson e Petrovic e va negli spogliatoi avanti sul 41-43.

Terzo quarto

Pepper sembra caldo ma ancor più caldo è Alvise Sarto che supera quota 20 punti personali con la tripla del 46-49. Bene anche Petrovic che va a segno con quattro punti consecutivi ma Pepper lasciato solo dall’arco punisce e pareggia (53-53).

La tripla di Kelly (58-55) porta coach Rossi al time-out a 3 minuti e mezzo dalla fine del terzo quarto. Rieti continua a fare fatica, troppe le palle perse e i piemontesi con Kelly vanno sul 64-59. Tripla importantissima di Johnson che permette a Rieti di accorciare: si va all’ultimo quarto sul 64-62 per Monferrato.

Quarto quarto

Calzavara risponde a Italiano da tre, la partita al PalaFerraris si infiamma con la squadra di coach Di Bella che prova a scappare (75-68). Calzavara è un rebus, Johnson si alza da tre provando a contenere l’emorragia, ma Kelly si appoggia a tabellone per il 79-73. Gioco da tre di Johnson per il meno 2 vanificato dai liberi di Casale (84-77). Tripla di Petrovic e poi tap in di Hogue da una parte, Martinoni e Kelly rispondono dall’altra: è 88-82 per i padroni di casa a cento secondi dalla fine. Petrovic risponde a Kelly, gioco di tre di Spanghero dopo il canestro di Martinoni (92-87). Il capitano amarantoceleste guadagna un altro giro in lunetta e firma il meno 4. Tripla di Johnson dopo i liberi di Pepper e Kelly viene mandato in lunetta ma Rieti non riesce ad evitare la sconfitta: vince Monferrato 97-92.

Tabellini

Novipiù Monferrato Basket – Real Sebastiani Rieti 97-92

Parziali: 22-17; 19-26; 23-19; 33-30

Quintetti

Monferrato Basket: Calzavara, Kelly, Pepper, Martinoni, Poom

Real Sebastiani Rieti: Nobile, Johnson, Sarto, Raucci, Hogue

Monferrato Basket: Kelly 26, Bertaina, Castellino 3, Fabi, Martinoni 18, Fantoma 2, Baj, Pepper 22, Pianegonda 3, Poom, Calzavara 19, Zucca 4. All. Di Bella

Real Sebastiani Rieti: Sarto25, Frattoni, Petrovic 16, Piccin, Hogue 5, Ancellotti 4, Johnson 21, Raucci 2, Italiano 10, Nobile 2, Spanghero 7. All. Rossi

Arbitri: Stefano Ursi di Livorno, Marco Marzulli di Pisa e Daniele Yang Yao di Vigasio (VR)