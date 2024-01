Il Real Sebastiani tenta il colpo a Milano per l'aggancio al 4° posto. Raucci in forse, torna Sarto. «Serve difesa al top»

RIETI - Prima gara del nuovo anno per il Real Sebastiani Rieti impegnato stasera all’Allianz Cloud di Milano per lo scontro diretto contro l’Urania. Alle 20.30 la palla a due di uno scontro diretto importante per la classifica del girone verde. Rieti fa ancora i conti con l’emergenza infortuni ma proverà comunque il colpaccio in una delle sfide più interessanti del diciottesimo turno.

Gli avversari

L’Urania Milano è al momento a più 2 sui reatini in classifica. Pesa inevitabilmente la gara dell’andata, vinta dai lombardi in rimonta (78-82) in quella che fino ad oggi resta l’unica sconfitta interna del Rsr. Punti di forza di Milano sono senza dubbio un tiratore di livello come Amato (23 punti nella gara di andata) e l’americano Giddy Potts (quasi 20 punti di media nelle gare casalinghe). Nell’ultima gara, vinta dai milanesi contro Cantù, la squadra allenata da coach Villa ha ritrovato anche l’altro americano, Gerald Beverly, da subito presente sotto canestro con 16 punti e 9 rimbalzi. Lupusor e Severini completano il quintetto, ma anche dalla panchina i Wildcats trovano risorse preziose, come Matteo Montano (13 punti di media), Giorgio Piunti (12.5 punti di media) e Aristide Landi, oltre all’ex Npc Davide Bonacini. Rieti, come detto, per questo importante scontro diretto dovrà fare i conti ancora una volta con le assenze: non saranno dell’incontro Spanghero, Sarto e Nobile, da valutare le condizioni di Raucci dopo una botta in allenamento alla mano.

Le dichiarazioni pre-gara

Andrea Ruggieri, assistant coach del Rsr, parla così della trasferta milanese: «Giochiamo contro una delle migliori squadre di questo girone, grande talento offensivo e roster di tutto rispetto. Quella di Milano sarà una partita in cui dobbiamo avere la massima attenzione e grande senso di responsabilità nella metà campo difensiva, ed in attacco essere precisi nell’eseguire le nostre cose».



L’ala amarantoceleste Nazzareno Italiano sottolinea l’importanza della gara: «Partita fondamentale sia per la classifica, vista la nostra volontà nel rimanere attaccati alle prime della classe, sia per la voglia di rivalsa, ci ricordiamo com’è andata la partita di andata e non vogliamo fare lo stesso errore.

Dobbiamo andare in campo concentrati e agguerriti, giocando come sappiamo fare».

Il coach dei milanesi Davide Villa presenta così la gara contro Rieti: «Ci aspetta 1 sfida importante, contro 1 diretta concorrente. Rieti è squadra profondissima, con tanti giocatori di qualità ed esperienza ad alto livello. Dovremo fare molta attenzione alla loro fisicità, presenza e durezza difensiva, farci trovare pronti e preparati. Giocando con personalità e grande pazienza, per disinnescare le loro qualità e sfruttare al meglio le nostre caratteristiche. Veniamo da un momento positivo che vogliamo continuare, questa sfida è un ulteriore passaggio fondamentale per consolidare la nostra classifica».

Così in campo

Wegreenit Urania Milano: 1 Potts, 2 Piunti, 6 Amato, 7 Lupusor, 14 Montano, 15 Landi, 17 Bonacini, 18 Beverly, 28 Severini, 34 Cavallero. All. Villa.

Real Sebastiani Rieti: Sanguinetti 5, Frattoni 7, Petrovic 10, Piccin 13, Hogue 15, Ancellotti 21, Johnson 22, Raucci 24, Poom 30, Italiano 31. All. Rossi

Arbitri: Andrea Masi di Firenze, Chiara Maschietto di Treviso e Mirko Picchi di Ferentino (Fr)

Le altre gare del girone verde (XVIII giornata)

Sabato 6 gennaio

ore 18

Treviglio – Vigevano

Juvi Cremona – Monferrato Basket

Agrigento – Trapani Shark

Ore 19

Latina – Luiss Roma

Domenica 7 gennaio ore 18

Torino – Cantù

Classifica

Trapani Sark 32

Cantù 24

Torino 24

Urania Milano 22

Real Sebastiani Rieti 20

Treviglio 20

Juvi Cremona 18

Vigevano 12

Agrigento 10

Luiss Roma 10

Monferrato Basket 8

Latina 4